Chaque mois, je présente mes coups de coeur. Testés et approuvés. Ce mois-ci, des nouveautés pour se préparer à l’arrivée de la belle saison.

Concentré bonne mine

Les crèmes BB et les fonds de teint ont beau être de plus en plus légers et efficaces, ils camouflent sans réellement corriger. Peut-être le soin le plus efficace qu’il m’ait été donné de tester à ce jour pour mettre en échec les rougeurs de ma peau sensible, cet «antidote» a réussi là où tant de produits ont échoué. Il ne suffit que de quelques gouttes matin et soir, en cure ou en continu, selon les besoins, pour noter la différence: un teint plus uniforme et des plaques rouges atténuées considérablement. Les héros responsables de cet exploit? Trois ingrédients actifs clés: l’aldavine pour protéger les microcapillaires cutanés, le Canadian Willowherb, aux propriétés calmantes et antibactériennes, et le drieline, un cicatrisant qui renforce le renouvellement cellulaire.

Antidote Rougeurs réparateur, Karine Joncas, 32$

Secret de maquilleuse

Hydratant comme un baume mais pigmenté comme un brillant à lèvres, ce produit hybride enrichi d’huiles de noix de coco et d’avocat rehausse la couleur subtilement sans pour autant laisser un fini gras ou, encore pire, collant. La spécialiste chez Elizabeth Arden, la maquilleuse Rebecca Restrepo, suggère même de l’utiliser par-dessus le rouge à lèvres, sa brillance créant l’illusion de lèvres charnues.

Huile pour les lèvres Sheer Kiss (nuance Heavenly Rose), Elizabeth Arden, 25$

Miracle sous la douche

Il porte bien son nom: ce savon exfoliant importé directement de France opère de petits miracles. Fait d’une pastille d’argile imprégnée d’une base de savon de Marseille, il est efficace non seulement pour éliminer les callosités des pieds (bonne nouvelle à l’approche de la saison des sandales!), mais aussi pour enlever diverses taches sur la peau. Enfin, pour peu qu’on ne le laisse pas traîner dans l’eau, il dure de 6 à 10 mois.

Savon miracle, Bella Vita, 15$

À la mode provençale

Les gels douches du Petit Marseillais, très populaires en France, viennent enfin de débarquer en Amérique du Nord. Gros coup de coeur pour la fragrance Fleur d’oranger, avec ses notes de jasmin, de vanille et de musc, qui évoquent les parfums de la Provence en été. La marque a été achetée il y a une dizaine d’années par Johnson & Johnson et est désormais présente dans 21 pays.

Crème douche extradouce Fleur d’oranger, Le Petit Marseillais, 8$