Savez-vous vraiment ce que coûtent à fabriquer les vêtements que vous portez?

Une nouvelle boutique québécoise en ligne d’accessoires haut de gamme pour hommes et femmes s’est donné pour mission de rendre transparent le processus de mise en marché en dévoilant carrément ses coûts.

BHLB se targue aussi d’encourager l’économie locale et de se soucier de l’environnement en faisant affaire avec des ateliers situés au Canada ou encore des manufactures européennes.

C’est ainsi qu’on apprend que le noeud papillon Snowdrop, par exemple, vendu sur le site 75$, coûte 23 $ en matériaux, 4 $ en frais de douane et 10 $ en transport et manutention.

De même, la pochette à ordinateur 13 pouces en cuir, vendue 350$, coûterait 196$ à produire.

«Cette industrie a beaucoup de facettes cachées, lit-on dans la section Manifesto du site internet. Toutefois, nous sommes persuadés qu’un consommateur bien avisé saura prendre de meilleures décisions. C’est pourquoi nous nous engageons à faire de notre mieux et à être transparents. Nous ferons en sorte que ce que nous produisons n’est pas seulement beau à l’œil, mais aussi fait avec le plus grand respect de ceux qui conçoivent les produits, tout en étant le moins nocif possible pour l’environnement.»

Le concept est intéressant. On serait curieux de voir différentes marques, locales et internationales, se prêter au jeu.