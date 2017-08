Les lancements beauté ne prennent pas de vacances. Voici quelques nouveautés qui ont retenu notre attention. Testées et approuvées.

Rouge perfection

Trois raisons d’adopter les nouveaux rouges de la marque torontoise Bite Beauty: ils sont fabriqués à partir d’ingrédients hydratants comme le beurre de monoï et l’huile de coco; ils sont dotés d’un applicateur ultra-précis pour éviter les bavures; ils sont offerts en 12 nuances richement pigmentées qui glissent comme un charme sur les lèvres.

Rouge à lèvres liquide Amuse bouche (nuance Braised), Bite Beauty, 28$

La Cadillac des traceurs pour les yeux

Je n’ai jamais été adepte des traceurs liquides pour les yeux. Pas assez de marge de manœuvre et trop de risques de bavures. M-A-C m’a fait changer d’avis avec son Rollerwheel. Dans son communiqué de presse, la marque se targue même d’avoir «réinventé la roue». Imaginez une roulette à pizza miniature conçue pour répartir les pigments facilement en un seul mouvement continu. On n’a plus d’excuses pour rater notre maquillage!

Rollerwheel Eyeliner liquide (offert en quatre couleurs), M-A-C, 24$ du 3 août au 14 septembre

Hydrater avant la crème

La plus récente innovation de la marque française Vichy a nécessité pas moins de 130 essais en laboratoire. Destiné à être appliqué avant le sérum et la crème, ce nouveau «booster quotidien» ne compte pourtant que 11 ingrédients, dont 89% d’eau thermale et de l’acide hyaluronique au pouvoir hautement désaltérant. Sa texture légère et aqueuse est absorbée rapidement, ce qui en fait un nouvel essentiel de la trousse estivale. Quand il fait trop chaud, même pas besoin de faire suivre d’un hydratant; on y superpose une crème solaire et on est prêt à sortir!

Booster quotidien fortifiant et repulpant Minéral 89, Vichy, 40$

Du yogourt pour la peau

Une nouvelle gamme de soins pour le corps à prix d’ami surfe sur la vague de popularité du yogourt grec en proposant une lotion riche à la texture crémeuse. On a presque envie de les goûter au petit-déjeuner avec des fragrances gourmandes telles qu’Abricot et miel ou Vanille et avoine. Même le contenant rappelle un pot de yogourt! J’ai aussi été séduite par les gels douches assortis.

Lotion corporelle au yogourt, Aveeno, 14$

On lui vole?

Cette crème à raser a beau être conçue pour le visage, sa formulation anti-irritations qui facilite le rasage tout en prévenant les poils incarnés pourrait tout aussi bien convenir à nos jambes et à nos aisselles. Ingrédients vedettes: le poivre de Tasmanie et l’allantoïne, des actifs apaisants.

Crème à raser hydratante, CW Beggs and Sons, 13$

Un soin inusité

Après avoir lancé un masque avant-shampoing à base d’argile l’année passée, très efficace pour rééquilibrer les racines grasses, L’Oréal propose cette fois un inusité gommage pour le cuir chevelu. On l’utilise sous la douche avant le shampoing, un peu comme un gommage corporel. Contenant des graines d’abricot, le produit a été conçu pour éliminer les impuretés – du sébum aux desquamations – en douceur. Fallait y penser!

Gommage micro-exfoliant EverFresh, L’Oréal Paris, 16$



