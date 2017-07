Pour une fois, ce n’est pas Sophie Grégoire-Trudeau qui anime la chronique mode-beauté, mais bien sa belle-mère.

Margaret, la maman de Justin Trudeau, a en effet inspiré au créateur Marc Jacobs une teinte de rouge à lèvres à la fois naturelle et sophistiquée. «True», un rose cendré subtilement abricoté, s’avère une nuance universelle qui réveille à peu près tous les teints. Ajoutez-y une texture crémeuse longue tenue et une fragrance gourmande – la vanille – et vous obtenez le tube de l’été.

Le couturier américain avoue d’ailleurs par voie de communiqué «admirer» cette femme pour son audace. «Elle était une jeune femme qui n’a pas eu peur de vivre sa vie même si le monde entier avait les yeux tournés vers elle, a-t-il affirmé. Elle a étudié l’art et la photographie et s’est amusée.»

Le rouge à lèvres, de la gamme Le Marc, est vendu en exclusivité au Canada. Une autre manière de rappeler les 150 ans de la confédération cette année.