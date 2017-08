Le premier Saks Off 5th à Montréal est situé aux Galeries d'Anjou. Jessica Dostie Previous photo Next photo





Avant même son ouverture, le premier Saks Off 5th montréalais, situé dans une nouvelle aile des Galeries d’Anjou (auparavant occupée par Target), faisait déjà courir les foules. Des dizaines de personnes étaient en file dès 7h le 3 août pour être les premières à profiter des aubaines, selon des responsables rencontrés sur place.

La chaîne, réputée pour offrir des vêtements griffés à une fraction du prix, propose un concept à la Winners, mais avec encore plus de marques haut de gamme. D’ailleurs, un Winners vient aussi d’ouvrir à deux pas du magasin de 30 000 pieds carrés, ce qui fait du centre commercial une destination intéressante pour les chasseurs de tendances à prix réduits.

Chez Saks Off 5th, pas besoin de fouiller des heures: de nombreux présentoirs remplis de pièces de designers renommés étaient facilement accessibles. Des exemples? Une robe Stella McCartney affichée 600$, soit 79 % de rabais. On a aussi repéré une robe Erdem réduite de 63 % (603$) et un perfecto en cuir Diane Von Furstenberg à 499$.

Du côté des hommes, on a aperçu un présentoir de pièces Rag & Bone, dont une chemise vendue 180$ au lieu de 300$.

Autres marques qui ont retenu notre attention: theory, Equipment, Joie, Phillip Lim, Marc Jacobs, Dries van Noten et la collection d’Ivanka Trump, pour ne nommer que celles-là. Même les sacs de la marque montréalaise Matt & Nat étaient en vedette dans la section des accessoires, offrant des rabais autour de 40% par rapport au prix de détail suggéré.

Bien sûr, à voir la foule qui se pressait déjà jeudi à peine le ruban coupé, pas de doute que les stocks devraient changer rapidement ces prochaines semaines. Il faudra y retourner pour savoir si l’offre sera toujours aussi intéressante en septembre!

Les fashionistas devront par ailleurs patienter encore au moins un an avant de voir un autre Saks ouvrir ses portes à Montréal. Aux dernières nouvelles, un magasin devrait s’installer au centre-ville à l’automne 2018.