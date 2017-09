Ce n’est pas d’hier que Nicole Kidman brille sur les tapis rouges. Il y a 20 ans, la blonde (alors rousse!) actrice éblouissait avec une robe haute couture inoubliable signée John Galliano pour Dior.

Et son bon goût vestimentaire n’a pas pâli avec les années. Ces derniers mois, elle s’est particulièrement surpassée, notamment grâce à une tenue noir et blanc de Calvin Klein portée sur la Croisette le printemps dernier. Résultat: le magazine People l’a élue personnalité la mieux habillée de 2017 la semaine dernière, un honneur des plus mérités.

Certes, on pourrait affirmer qu’il n’est pas bien difficile de bien paraître quand on peut se payer les services des meilleurs stylistes et des plus grands créateurs de mode du monde. Ce n’est pas faux!

Ce qu’il faut saluer, cependant, c’est que même si Nicole Kidman croule probablement sous les propositions pour porter les créations de tel ou tel designer, elle choisit chaque fois une robe qui la met en valeur sans trop en dévoiler, classique avec un je-ne-sais-quoi de féerique.

Parce que c’est aussi ça qu’on achète quand on regarde les photos de tapis rouges: de la magie, du rêve!

Pour continuer de rêver un peu, voici un palmarès des plus belles robes qu’elles a portées ces derniers mois:

À Cannes.

À la première de The Beguiled Girl à Los Angeles.

À la première australienne de Top of the Lake : China Girl.

À Toronto le week-end dernier.