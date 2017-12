Voici les dernières nouveautés qui ont retenu notre attention. Testées et approuvées.

SOS peau sèche

Les jolis flacons, c’est bien beau. Plus important encore: est-ce que ça fonctionne? Ici, pas de flaflas. Cette crème hydratante (il existe aussi un gel hydratant adapté aux peaux mixtes à grasses) arrive à point nommé, juste à temps pour remédier à la peau de croco qui nous afflige chaque hiver. Son secret? Elle crée une sorte de barrière protégeant de l’air sec, mais aussi du vent et des changements de température.

Crème hydratante Hydra-Defense, Cliniderm, 30$

Glamour festif

Rien de tel qu’un rouge bien saturé pour donner du chic à une tenue toute simple. Séduite par ses pigments intenses, mais aussi par sa tenue et son fini crémeux, j’ai adopté cette nouvelle nuance tirant sur le violet qui a aussi l’avantage de réveiller les traits fatigués.

Rouge à lèvres Liptensity (nuance Beetroot), M-A-C, 25$

La Provence en hiver

Marque phare en France, Le Petit Marseillais a récemment élargi la gamme de ses produits vendus de ce côté-ci de l’Atlantique. Un favori? Ce savon à mains parfumé à la fleur d’oranger, tant pour sa fragrance délicate que pour sa douceur. Un indispensable avec la saison des rhumes et de la grippe à nos portes.

Gel-mousse mains extradoux Fleur d’oranger, Le Petit Marseillais, 6$

Douche gourmande

Ses effluves sucrés évoquant le sucre d’érable sont certainement séduisants, mais ce qui m’a le plus plu de ce nouvel exfoliant pour le corps à base d’avoine, de sucre et de sel marin, ce sont ses vertus hydratantes. Enrichi de beurre de karité, de glycérine et d’huile d’amande, il nous permet de garder la peau douce même à cette période de l’année.

Soin lissant corps Breakfast Club Smoothie Star, Soap & Glory, 18$

Vaporisateur révolutionnaire

Ne vous y trompez pas: il ne s’agit pas d’un simple vaporisateur d’eau thermale, mais bien d’une formule enrichie de zinc qui permet de réguler le sébum et ratifier la peau. En somme, une solution de rechange aux feuillets absorbants à vaporiser n’importe quand dans la journée, même par-dessus le maquillage.

Serozinc, La Roche-Posay, 18$

