Voici quelques petits pots nouveaux pour affronter l’hiver. Testés et approuvés.

Pour les petits

Formulée avec des ingrédients doux comme le beurre de karité et le thé vert, cette pommade a été reformulée. Ne vous surprenez pas: la texture ultra-riche de ce baume est peut-être déstabilisante au début, mais c’est aussi ce qui en fait un allié de taille pour bien protéger les petites joues (et les nôtres aussi, pourquoi pas!) contre le vent et le froid.



Pommade protectrice, Énamour, 28$

Superpouvoirs

Il est fabriqué au Québec à partir d’émollients qui ont fait leurs preuves (beurres de karité, de jojoba et de cacao, glycérine, extraits de camomille et d’aloe…), est très hydratant sans pour autant être trop gras et ne contient aucun parfum, en plus d’être assez doux pour toute la famille. Si vous n’êtes pas encore convaincus, j’ajouterai que ce baume réparateur est venu à bout de mes mains desséchées en quelques jours à peine. Un grand favori!

Baume réparateur apaisant, Bébé Hibou, 17$

Exit, lèvres gercées!

Voilà un baume à lèvres à la texture onctueuse qui tient ses promesses! Dernier né de la gamme Cold Cream, il allie le pouvoir apaisant de l’eau thermale Avène aux propriétés hydratantes de l’huile de jojoba et du beurre de karité. Bien sûr, il contient aussi du Cold Cream protecteur, qui crée une sorte de barrière prévenant le dessèchement.



Baume à lèvres Cold Cream, Avène, 12 $

Baume en bâton

Il a été pensé pour être trimballé partout. Non, en dépit des apparences, il ne s’agit pas d’un mini-bâton de déodorant, mais bien d’un baume anti-démangeaison. Il suffit de le dégainer dès que ça pique pour ainsi casser le cercle vicieux du grattage. Bref, son format est tout simplement parfait et son efficacité, éprouvée!



Stick Lipikar AP+, La Roche-Posay, 16$

Douche douceur

On a beau utiliser les meilleures crèmes sur le marché, soigner la peau sèche commence sous la douche! Si les dermatologues conseillent généralement d’éviter de se laver à l’eau trop chaude et de se sécher ensuite par tapotements délicats plutôt que par un essuyage vigoureux, il va sans dire qu’opter pour un gel douche hydratant ne peut pas nuire. Formulé spécifiquement pour les peaux eczémateuses en exploitant le pouvoir apaisant de l’avoir colloïdale, ce nettoyant doux est non parfumé et a vite gagné les faveurs de toute la famille.

Nettoyant corporel Soins de l’eczéma, Aveeno, 23$

Mettre les UV K-O

Les rayons UV ne prennent pas de vacances, même en plein coeur de l’hiver. C’est pourquoi il est tout indiqué d’opter pour un hydratant avec facteur de protection solaire toute l’année. Développée ici, cette crème hydratante anti-pollution promet à la fois de bloquer les rayons de soleil qui se reflètent sur la neige grâce à des filtres minéraux tout en minimisant les effets du smog sur la peau.



Hydra UV Protect FPS 30, IDC, 51$

