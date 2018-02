Mise au défi par le designer Alexander Wang, la marque Ecco a développé un cuir qui change de couleur en fonction des variations de température.

Le résultat de ces expériences, la collection de chaussures Ecco Crepetray, arrivera en boutique le 1er mars. Les deux modèles – un pour homme et l’autre pour femme – passent du gris au bleu ou au fuchsia à partir de 28°C et se détaillent respectivement 220$ et 200$. Inspiration: les reptiles au sang froid qui, eux aussi, changent de couleur dans différents environnements.

«Une solution spéciale est appliquée au processus de finition, couche par couche, explique par communiqué le directeur de la gestion d’ECCO, Marlie Louwers. Le nombre de couches appliquées influence la température à laquelle les pigments commencent à changer.»

Le cuir perforé sur la partie avant du modèle pour homme devient bleu quand on le réchauffe.

Le modèle pour femme passe du gris au fuchsia.

Les chaussures de cette première collection sont très classiques, intemporelles, mais elles dévoilent rapidement leur petit secret lorsqu’elles entrent en contact avec la chaleur corporelle.

Sans aucun doute, ce n’est qu’un premier pas prometteur dans l’univers des cuirs caméléons.