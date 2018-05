Les lancements beauté se succèdent à un rythme effréné. Voici deux nouveaux produits inusités qui ont retenu notre attention. Parce qu’on est en 2018!

Lumière sur les boutons

Un an après son fameux masque qui a fait fureur sur les réseaux sociaux, Neutrogena vient de lancer un nouveau produit antiacné misant sur la luminothérapie. Le moins qu’on puisse dire, c’est que la marque a écouté ceux qui ont critiqué le masque, entre autres en raison de sa durée de vie limitée à quelques dizaines d’utilisations. Cette fois, l’appareil, très léger et maniable, est alimenté par une pile AAA facile à changer au besoin. Le traitement fait toujours appel à des lumières rouge (anti-inflammatoire) et bleue (antibactérienne) sans UV. Il suffit d’appuyer sur le bouton marche pour les allumer et pointer la zone affectée – l’appareil s’éteindra de lui-même après les deux minutes réglementaires. Posologie : traiter chaque bouton jusqu’à trois fois par jour.

Et ça marche? Nous avons testé l’appareil sur quelques petites imperfections (à défaut de souffrir d’acné) et nous avons été impressionnée par son efficacité. L’inflammation est disparue après à peine un ou deux traitement.

Traitement ciblé de luminothérapie antiacné, Neutrogena, à partir de 32$ (pile AAA incluse)

Opération peau douce

Inspirée d’innovations cosmétiques à la coréenne, ce masque a été développé par Laboratoire Larima, une entreprise d’ici notamment connue pour distribuer la gamme Ecrinal. Le concept est amusant et inusité : avant de l’appliquer (au pinceau ou avec les doigts), il faut enfoncer le bouton du couvercle, ce qui permet au sérum de couler sur le «nuage» qui se trouve à l’intérieur du petit pot. La mixture ainsi obtenue – sorte de gel transparent – a des propriétés hydratantes, repulpantes, lissantes et éclaircissantes. En séchant, le masque forme un film occlusif qui permet aux ingrédients actifs, comme le collagène marin hydrolysé ou l’extrait de miel, de mieux pénétrer sans évaporation. Suffit ensuite de rincer abondamment.

Et ça marche? Après 15 minutes, force est de constater qu’on a vraiment bonne mine. La peau est resplendissante et très douce. À noter que chaque pot contient assez de produit pour deux masques.

Masque nuage collagène Firm & Go, Laboratoire Larima, 13$

