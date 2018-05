Que porteriez-vous si vous étiez invités au mariage du prince Harry et de Meghan Markle? En nous fiant au code vestimentaire requis pour les dames, tel qu’indiqué dans la somptueuse invitation («day dress with hat»), nous nous sommes amusés à repérer les tenues les plus appropriées offertes par des marques d’ici.

Constat: si le mariage de l’année avait eu lieu à Montréal, personne n’aurait été pris au dépourvu! Ce sont aussi de belles inspirations si vous avez des mariages au programme cet été.

Le Château a vraiment rehaussé son offre de robes pour les occasions spéciales. Celle-ci, proposée dans une des couleurs phares de la saison, est même fabriquée au Canada.

Robe cocktail en dentelle brodée et crêpe, Le Château, 198$

Jardin anglais à moins de 100$. Tout simplement parfait avec les bons accessoires, question de couvrir les épaules!

Robe ajustée-évasée jardin exotique, Icône chez Simons, 79$

Avec cette robe de coupe simple rehaussée d’une immense boucle, pas besoin de beaucoup de bijoux pour en mettre plein la vue.



Robe Gali1, Marie Saint Pierre, 880$

Est-ce que Sophie Grégoire, qui a souvent été ambassadrice de Lucian Matis, se serait laissée tenter par cette simple robe turquoise du designer torontois ou encore par une de ses créations un peu plus flamboyantes?



Robe coupée près du corps, Lucian Matis, prix sur demande

Gros coup de coeur pour cette robe vaporeuse à la fois sobre et chic. On aime aussi qu’elle soit fabriquée au Canada.

Robe cache-coeur longue en mousseline, Le Château, 198$

Les modèles fleuris sont partout cet été. Ça tombe bien: ce motif est on ne peut plus approprié pour assister à un mariage, qu’il soit chic ou décontracté.



Robe croisée à motif floral, RW&co, 160$

La boutique Éditions de robes vient d’inaugurer un nouveau local plus grand sur le boulevard Saint-Laurent. Désormais, plusieurs modèles seront confectionnés sur place.



Robe Madeline, Éditions de robes, 755$

Pour jouer les fleurs d’une autre manière.



Robe Ylina bleue, Boutique 1861, 170$

Chic et discrète, cette robe est assez simple pour qu’on puisse la reporter en d’autres occasions.



Robe broderies mosaïque, Contemporaine chez Simons, 99$