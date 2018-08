Elles n’avaient pas vraiment disparu de notre radar, mais force est de constater que les coiffures bien lisses effectuent un retour en force. Voici des trucs de pro pour une mise en plis exempte de frisottis, malgré la météo tropicale.

Première astuce

Éponger les cheveux avant de mettre le revitalisant. «Ça permet aux cheveux d’absorber un maximum de produit plutôt que de tout rincer», explique Alvin Mazariegos, styliste au studio Wonderblush. Il recommande aussi, alors qu’on est toujours sous la douche, de bien démêler les cheveux enduits de revitalisant, question de prévenir les nœuds. Enfin, on évite de fragiliser la chevelure en l’épongeant sans frotter.

Deuxième astuce

Appliquer de la mousse coiffante sur les racines. «Ça donne du volume sur le dessus de la tête et ça permet d’éviter le look cheveux lisses très plats et collés sur le visage», croit Didier Lachapelle, porte-parole de Kerasilk. Il recommande par ailleurs de ne pas utiliser les doigts, mais plutôt de prélever une petite quantité de produit avec un peigne pour mieux la répartir dans la chevelure.

Troisième astuce

Sécher les cheveux à 75% (avec les doigts ou encore à l’aide d’une brosse démêlante) avant de dégainer la grosse brosse ronde pour lisser les cheveux en fin de mise en plis. «Ce sont les derniers coups de brosse qui comptent, rappelle Didier Lachapelle. Sinon on se fatigue pour rien.» En plus, ça va plus vite avec cette technique!

Quatrième astuce

Pas besoin de passer le fer plat partout, continue l’expert de chez Kerasilk. On se concentre sur les endroits qui prennent plus facilement l’humidité : le dessus de la tête (les mèches exposées aux éléments) et les cheveux implantés près de la nuque, là où on a chaud. Nos deux spécialistes insistent aussi sur l’importance du protecteur thermique à cette étape.

Dans la trousse

Cette serviette n’est pas ordinaire. Faite d’un matériau moderne appelé Aquitex, composé de fibres

ultrafines, elle présente une capacité d’absorption impressionnante.

Serviette à cheveux, Aquis Essentials, 39$

Elle donne du corps aux cheveux sans pour autant créer l’effet «rigide» qu’on reproche parfois aux mousses coiffantes.

Mousse Volume, Goldwell Kerasilk Style, 37$

Ce revitalisant léger sans rinçage hydrate et aide à démêler les cheveux, tout en contrôlant les frisottis, entre autres bienfaits (il y en aurait 18!). Il agit aussi comme protecteur thermique.

Revitalisant sans rinçage FAB.me, Design.me, 24,50$

Conçu pour combattre les frisottis, il se compose d’un mélange d’huile de coco et d’agents revitalisants.

Shampoing Frizz Ease Forever Smooth, John Frieda, 9$

Cette brosse est chauffée par l’air du séchoir, pour une mise en plis plus rapide. Il émet en outre des ions qui aident à augmenter la brillance.

Brosse thermique en céramique ionique, Moroccanoil, 30$