Le moutarde n’est pas la couleur la plus facile à agencer. Nous avons donc demandé à la journaliste et blogueuse Joëlle Paquette ses meilleurs trucs pour porter avec style la couleur de l’heure, comme elle le fait elle-même avec brio (en témoignent les photos qu’elle publie sur son compte Instagram @veryjoelle).

Pas de contraintes

«Contrairement au jaune pastel ou banane, le moutarde est une couleur plus saturée qui, je trouve, va bien à tout le monde et à tous les teints», souligne Joëlle Paquette. C’est pourquoi elle suggère à ceux et à celles qui hésitent «d’aller dans un magasin et d’en essayer pour vrai. Ça peut être vraiment surprenant!» Pour un effet plus chic, on privilégie les matières naturelles, comme le lin, le coton, la soie ou la laine, et on se tient loin des matières synthétiques «qui peuvent faire cheap», croit la blogueuse.

À petites doses

Toujours pas convaincu? «Il y a toujours moyen d’incorporer le moutarde à petites doses», continue la fashionista, qui a signé, le printemps dernier, une collection en collaboration avec la designer québécoise Noémiah. On peut par exemple opter pour un tissu neutre aux imprimés moutarde ou carrément pour un accessoire (sac, chaussures, bijoux… on a le choix!). «On devrait pouvoir porter n’importe quoi, pourvu qu’on se sente bien», estime-t-elle.

Mariages réussis

Selon Joëlle Paquette, le jaune moutarde est assez facile à agencer : «Je le vois comme une couleur neutre, au même titre que le bourgogne, le kaki ou le marine. Il va bien avec des couleurs comme crème, blanc, sable, marine, bourgogne, or ou argent.» Un seul bémol, le noir. «Le problème avec le noir, c’est que ça peut faire “abeille”. On peut peut-être porter un morceau noir et un autre moutarde, mais pas plus, pour éviter de créer un effet de lignes en alternance», propose-t-elle.

5 inspirations

Si vous avez l’intention de renouveler votre garde-robe pour la rentrée, le moment ne pourrait être mieux choisi – alors que les négociations de l’ALENA sont toujours en cours – pour faire des choix «politiques». Comment? En optant pour des marques canadiennes, entre autres. Voici cinq inspirations.

