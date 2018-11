Les enfants aiment imiter les plus grands et s’inventer des mondes bien à eux. Voici quelques classiques revus et corrigés qui figureront certainement parmi leurs favoris.

Aréna de hockey transportable de la NHL, Playmobil, 60$

Même s’il est beaucoup plus compact que le traditionnel jeu de hockey de table, cet aréna contient tout ce qu’il faut pour amuser les futurs Sidney Crosby : vestiaire bien garni, joueurs munis de bâtons, rondelles… jusqu’au trophée! L’ensemble fait également parfaitement la paire avec la zamboni lancée il y a quelques saisons.

Licorne Fingerlings, 20$ chacune

C’est la dernière mode : après les petits singes, voici les licornes de compagnie qui s’attachent au doigt! La famille compte aussi des T-Rex, des dragons et des vélociraptors.

Sac à dos Apprenti Alphabet, Leapfrog, 40$

Les tout-petits qui ont déjà hâte d’aller à l’école seront ravis de s’exercer à tracer des lettres et à dessiner avec ce sac à dos interactif. M. Crayon leur montre même comment transformer chaque lettre en animal, à leur plus grand plaisir!

Polly Pocket Petit Monde minuscule Ballet et poupée Lila, 8$

Si vous avez grandi dans les années 1990, vous vous souvenez sûrement des Polly Pocket. Elles ont fait leur grand retour, et les coffrets d’aujourd’hui font tout autant fureur qu’à l’époque.

Château fort, Hape, 130$

Cet impressionnant château fort comprend deux guerriers, un dragon, un chaudron magique et tout le nécessaire pour stimuler l’imagination des enfants.

Tonka Tinys, à partir de 3$

Pour ces enfants qui ne jurent que par les camions, Tonka a lancé une collection de mini-véhicules abordables, parfaits pour le bas de Noël.

Pet Vet Care and Grooming, Melissa and Doug, 80$

Cet ensemble réunit tout le nécessaire pour soigner un chat et un chien en peluche. En tout, la boîte contient 45 pièces destinées aux vétérinaires en herbe, dont un stéthoscope, des bandages et de jolies peluches.