New York a son Manhattan, Singapore a son Singapore sling, Boston a son Boston Rum Punch… Montréal a maintenant son Montreal Cocktail.

Dans le cadre des festivités entourant le 375e anniversaire de Montréal, 15 bartenders montréalais, avec Kevin Demers du Cold Room à la tête de ce groupe, se sont associés pour créer un cocktail bien spécial représentant la métropole.

Ce nouveau cocktail signature se veut un mélange des cultures francophones et anglophones de la métropole. (De plus, on pense que la couleur orange du cocktail est un clin d’oeil aux cônes, mais la recette originale n’en fait pas mention…!)

La recette:

3/4 oz de Rutte Dry Gin (London Dry Gin)

3/4 oz de whisky canadien

3/4 oz d’Aperol

3/4 oz de Suze saveur d’autrefois

23 bars proposeront le cocktail cet été:

– Le Mal Nécessaire

– Bishop & Bagg

– Cold Room

– Le Lab

– 132 Bar Vintage

– Mile Public House

– Santos

– Jellyfish

– Huis Clos

– Teddy Bar

– 4e Mur

– Le Jockey

– Le Royal

– La Distillerie X

– Atwater Cocktail Club

– Atelier Argentine

– Cloakroom

– Le King Hall

– Wunderbar

– Plateau Lounge

– Auberge St-Gabriel

– Taverne Midway

– Rockwood