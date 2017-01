Aller au bureau vous apparaît comme le pire des supplices? Vous avez de la difficulté à croire que vous ferez le même métier pour 20 ans encore? Vous êtes peut-être mûr pour un changement de carrière. Voici 10 parcours inspirants.

Monique Leroux

Celle qui a cédé les rênes de Desjardins il y a maintenant plusieurs mois est loin de la comptable austère. En fait, elle a étudié le piano pendant toute sa jeunesse, soit de 6 à 20 ans, au Conservatoire de musique et hésitait entre le chant classique et la direction d’orchestre. Elle a finalement choisi les chiffres, et avec succès!

Jerry Springer

Le célèbre animateur de la chaîne américaine NBC travaillait comme avocat et conseiller politique à la fin des années 1960 avant de devenir maire de la ville de Cincinnati, en Ohio. Après avoir tâté de la politique et du journalisme, il a trouvé sa voie et le succès avec The Jerry Springer Show.

Érik Giasson

Financier à Wall Street, Érik Giasson avait du succès et était multimillionnaire, mais profondément malheureux. Le yoga et un voyage en Inde lui ont fait réaliser que son rapport à l’argent était malsain. Désormais copropriétaire du studio de yoga Wanderlust à Montréal, il croit avoir trouvé la paix intérieure et s’autorise une petite folie quotidienne : des fruits et des légumes bios!

Boucar Diouf

Né au Sénégal et berger dans la savane jusqu’à 15 ans, Boucar Diouf a étudié en sciences à l’Université de Dakar avant de faire un doctorat en océanographie au Québec. C’est toutefois pour ses talents exceptionnels de conteur que Boucar Diouf est connu des Québécois, lui qui est animateur à la radio et qui présente des spectacles humoristiques partout dans la province.

Arnold Schwarzenegger

Jeune culturiste autrichien, Arnold Schwarzenegger devient rapidement une vedette des films d’action à Hollywood grâce à son corps musclé et à ses rôles dans la série Terminator. Comme il a été élu plus tard gouverneur de la Californie, on l’a surnommé le «Governator».

Le pape François

Saviez-vous qu’avant d’être prêtre, puis pape, Jorge Mario Bergoglio était technicien en chimie, en plus d’avoir fait des études en philosophie à Buenos Aires, en Argentine?

Ken Jeong

L’acteur américain d’origine coréenne poursuivait de brillantes études en médecine quand il a tout laissé tomber pour se consacrer à sa carrière d’acteur, remportant un vif succès avec Very Bad Trip.

Lise Watier

Conceptrice-animatrice d’émissions de télévision féminines pendant les années 1960, la Montréalaise Lise Watier est devenue une redoutable femme d’affaires à la tête d’un véritable empire de cosmétiques. Aujourd’hui, elle se consacre à sa fondation.

Chuck Norris

Membre de la US Air Force, Chuck Norris a servi en Corée du Sud, où il a appris l’art martial du tangsudo. De retour aux États-Unis, il devient expert de multiples arts martiaux et septuple champion du monde de karaté. Ses prouesses sportives lui vaudront des rôles au cinéma… et le rang de demi-dieu!

Walt Disney

Trop jeune pour combattre durant la Première Guerre mondiale, Walt Disney falsifie son passeport pour s’engager dans la Croix-Rouge en France. De retour aux États-Unis, il se lance dans une carrière de dessinateur publicitaire avant de donner naissance à une souris qu’on connaît bien.