Quand il semble impossible d’avoir les idées claires, qu’on a l’esprit «pollué», il est temps de faire un peu de ménage! Connaissez-vous la décharge mentale?

Traduction de mind dump, cette technique consiste à déverser sur une feuille de papier tout ce qui vous trotte dans le ciboulot, afin de mieux replacer le tout dans un système qui vous permettra d’atteindre vos objectifs.

Ceux qui suivent la méthode de productivité personnelle GTD (Getting Things Done), popularisée par David Allen, connaissent bien la décharge mentale, car elle est à la base d’une démarche GTD. Sauf qu’on peut très bien profiter d’une vidange cérébrale sans pour autant appliquer à la lettre les préceptes de M. Allen.

Comment se vider le cerveau? Voici une méthode en trois étapes faciles.

Installez-vous confortablement

L’idéal est d’allouer, chaque semaine, une vingtaine de minutes à sa décharge mentale. Par exemple, le vendredi après-midi. On se trouve un endroit calme, on se munit d’un stylo, d’un bloc-notes ou d’un carnet, on éteint le téléphone intelligent et on se lance! Vous pourriez avoir besoin d’une décharge à d’autres moments dans la semaine. Lorsque votre cerveau montre des signes de surchauffe, par exemple. Allez-y! La décharge mentale est notamment une belle façon d’occuper les moments de procrastination.

Pressez le citron!

Vous devez écrire tout ce qui occupe vos pensées. Et quand on dit tout, c’est… VRAIMENT TOUT! Des trucs à faire, des choses à ne pas oublier, des frustrations au travail ou dans votre vie personnelle, vos rêves, vos ambitions, des idées pour un projet, le titre d’un livre qu’on vous a conseillé, un appel téléphonique à faire, une réflexion qui vous inspire. N’IMPORTE QUOI. Arrêtez seulement lorsque vous ne trouvez plus rien à écrire. Une bonne décharge mentale devrait ressembler à une liste de plusieurs dizaines de points.

Note aux technophiles : il est déconseillé d’utiliser l’ordinateur ou un téléphone intelligent pour cette étape. Écrire à la main est généralement plus rapide que le faire sur un clavier et on cherche surtout à vider son coco sans se laisser distraire par la technique.

Classez ce fouillis

Enfin, il faut gérer ce chaos! Le but d’une décharge mentale est de séparer le bon grain de l’ivraie. On peut procéder de plusieurs façons. On pourrait d’abord transformer les points en «actions». On procède ensuite à un premier tri où on encercle les «actions» à faire immédiatement, ou dans la semaine à venir. Puis, on encadre les actions à réaliser un peu plus tard, et on rature tout ce qui reste. Lorsqu’elle fait partie d’une routine hebdomadaire, la décharge mentale est un formidable outil pour faire le bilan de vos idées. En plus, elle vous aidera à mieux orienter vos efforts, sans vous laisser distraire par une foule de détails insignifiants.