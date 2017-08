L’école Pivaut, une école française d’arts appliqués et de dessin narratif, ouvre un campus en septembre dans le Mile End.

Objectif : répondre à la forte demande pour l’animation 2D des entreprises de ce quartier créatif de Montréal. «L’école Pivaut de Nantes forme, depuis 15 ans, des étudiants en animation 2D et certains viennent travailler au Québec, explique son directeur, Erwan Pivaut, fils du fondateur. Nous avons bâti des relations avec beaucoup de studios au Canada, et particulièrement au Québec.»

La demande de main-d’œuvre est forte dans le secteur à Montréal. M. Pivaut, qui dirige l’école depuis la retraite de son père Gérard, s’est vu suggérer il y a quelques années, lors d’une mission économique dans la province, d’ouvrir un campus pour les Québécois, plutôt que d’envoyer les finissants français de ce côté-ci de l’Atlantique.

Une école de dessin

L’idée lui a plu, au point de déménager cet hiver à Montréal avec sa petite famille pour gérer la nouvelle école qui ouvrira à la rentrée. Il y enseignera aussi, annonce-t-il.

«On va répondre aux besoins de nos partenaires, souligne-t-il. La formation a été adaptée au contexte québécois et se concentre sur deux métiers : l’animation 2D-3D et la bande dessinée. C’est une vraie école de dessin. Le recrutement se fait uniquement sur la qualité du porte-folio, pas sur les résultats scolaires.»

7100$ La formation coûte 7100$ par année. La première année est généraliste et permet de perfectionner les fondamentaux en dessin créatif et didactique. Les étudiants font ensuite deux années de perfectionnement, soit en cinéma d’animation 2D-3D, soit en comics et bandes dessinées.

Le campus Pivaut, qui délivre l’équivalent d’un DEC, n’aura rien d’un cégep. «C’est une école d’art, qui forme des professionnels prêts à l’emploi. C’est une formation différente, avec des enseignants qui travaillent tous dans le secteur, comme certains anciens étudiants Pivaut qui sont installés depuis longtemps à Montréal.»

Même si les acteurs économiques voudraient que le nouveau campus forme une centaine d’étudiants par année, M. Pivaut espère plutôt en avoir de 30 à 50 par cohorte, misant sur la qualité plus que sur la quantité.

www.ecole-pivaut.fr