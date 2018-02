Les 11es Grands Prix du design, remis la semaine dernière, ont notamment récompensé, outre des résidences dont l’architecture se distingue, des espaces de bureau bien aménagés et du mobilier ergonomique. Zoom sur quelques lauréats.

Du mobilier bien pensé



Ce mobilier de bureau «propose un véritable mode de vie professionnel», clame le fabricant, le Groupe Lacasse. Spécialement conçu pour les espaces à aire ouverte, il se démarque avec ses sièges modulaires et ses poufs ergonomiques.

Parcours chromatique



Grâce à un concept imaginé par ACDF Architecture, les bureaux montréalais de Playster affichent leurs couleurs dans un parcours chromatique jalonné de cloisons de verre. Stimulant, cet aménagement favoriserait aussi le sentiment d’appartenance, puisque chaque équipe a sa couleur.

Au bureau en pleine nature



Qui a dit que le travail pour un courtier d’assurances doit nécessairement rimer avec environnement gris et ennuyant? Érigé dans un champ, plus précisément à Napierville, l’édifice qui abrite les locaux des courtiers d’assurances Lareau se distingue de belle façon. Il a été conçu par l’architecte Maurice Martel et par la firme Linda Fillion Design.