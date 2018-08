Indécis devant les choix de carrière possibles? Certains, moins classiques, peuvent passer sous le radar. Coup d’œil sur quelques formations de métiers non traditionnels.

Pour faire carrière sur les navires

L’Institut maritime du Québec (IMQ) offre cinq formations différentes. Celles-ci plairont à ceux qui voudraient apprendre à réparer ou à construire des navires, à naviguer et à gérer les cargaisons, à voir au bon fonctionnement et à l’entretien de la machinerie à bord, à gérer la logistique de transport ou encore à devenir scaphandrier sur les chantiers de construction sous-marins. Ces formations techniques, le DEC et l’AEC donnés à Rimouski, misent beaucoup sur la pratique. Et les diplômés de l’institut sont très recherchés avec des taux de placement frôlant les 100%.

L’IMQ offre aussi depuis janvier un DEP en matelotage, formant des matelots qui pourront autant travailler sur le pont des navires que dans la salle des machines. Il s’agit d’une formation de 735 heures.

Pour faire carrière dans les meubles

L’École nationale du meuble et de l’ébénisterie du Cégep de Victoriaville offre un DEC à son campus de Montréal. À la fin des trois ans de la formation, les étudiants savent concevoir et dessiner des meubles et des boiseries en tous genres. En plus d’apprendre à créer et à travailler le bois avec des outils des plus traditionnels aux plus technologiques, ils apprennent à gérer les opérations de production. Cette formation s’adresse autant à ceux qui désirent devenir entrepreneur qu’à ceux qui voudraient travailler pour une petite ou une grande entreprise. Un stage rémunéré de 15 semaines est prévu au cursus. Ceux qui désirent ensuite entreprendre des études à l’université pourront par exemple se diriger vers le génie du bois, ou encore le design d’aménagement ou industriel.

Pour faire carrière en forêt

L’École de foresterie de Duchesnay, située à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, offre un éventail de formations. Parmi celles-ci, le DEP en travail sylvicole enseigne aux étudiants comment travailler à la régénération et à la conservation de la forêt. Un stage de 3 semaines est prévu durant cette formation de 900 heures qui s’échelonne sur 7 mois. L’étudiant apprend aussi plusieurs tâches liées au reboisement, au débroussaillage, au maniement et à la réparation de son équipement. Ce DEP donne en outre la possibilité de devenir pompier forestier. Entre autres formations offertes par l’école figurent aussi un DEP en affûtage, qui affiche un taux de placement de 100 %, ainsi qu’un double DEP en aménagement des ressources fauniques

et forestières, nouvellement proposé cette session.

Pour faire carrière dans la bière

Le Cégep de Jonquière offre désormais une technique de production en microbrasserie. Les étudiants y voient comment planifier et maîtriser les procédés de production et de conditionnement de la bière, ainsi que la façon de contrôler sa qualité. Cette formation de 525 heures s’adresse aux passionnés de bière, évidemment, mais aussi et surtout à ceux qui ont un intérêt pour la chimie et la physique, et qui aiment la rigueur et l’application de protocoles. Ce programme unique au Québec vise à répondre à un grand besoin de main-d’œuvre, alors que les brasseurs québécois connaissent un bel essor.

