On peut avoir envie de travailler quatre, voire trois jours par semaine… mais le patron peut ne pas avoir la même opinion. Comment préparer sa demande?Au lieu de justifier son envie de travailler à temps partiel, qui est certes la partie la plus facile, on se met dans les souliers de son employeur et on lui sert les réponses à ses préoccupations. Voici cinq objections à prévoir lorsque vous serez dans son bureau.

1. L’entreprise devra embaucher une autre personne pour compenser les heures perdues.

S’il y a bien une chose que la direction n’oubliera pas de faire comme exercice avant de prendre une décision à votre sujet, c’est bien de calculer l’argent qu’elle devra débourser pour vous accommoder. Votre transition vers le temps partiel requerra-t-elle l’embauche d’un autre travailleur temporaire, avec tous les avantages sociaux et les vacances? Vous aurez certainement plus de difficulté à convaincre votre employeur si votre demande augmente les coûts de main-d’œuvre.

2. L’essentiel du travail ne pourra pas être réalisé à temps partiel.

L’atteinte des objectifs constitue un des éléments centraux d’un poste. Assurez-vous d’avoir bien analysé les tâches les plus cruciales à accomplir et tentez de démontrer à votre patron que vous arriverez à les réaliser même avec un horaire réduit. Rien de mieux que de lui fournir, par exemple, des statistiques sur les heures passées à une tâche en particulier pour prouver votre point. Si vous croyez que des aspects moins importants de votre travail pourraient être délégués à d’autres membres de l’équipe, exposez-en clairement les raisons et suggérez des façons de le faire qui n’imposeraient pas une charge démesurée sur ceux-ci.

Dans la même veine, si vous n’avez pas atteint vos objectifs lors de votre dernière évaluation ou si on vous a reproché un manque de motivation ou un problème de performance, votre employeur sera plus enclin à croire que les heures en moins pourraient nuire davantage à la situation.

3. L’équipe doit déjà arriver à bien fonctionner malgré ses effectifs réduits.

Assurez-vous de choisir le bon moment pour faire votre demande. Un départ à la retraite, un congé de maladie ou de maternité, un congédiement… Peu importe la raison, si l’équipe doit déjà mettre les bouchées doubles pour garder la tête hors de l’eau, le moment est peut-être mal choisi pour négocier un accommodement. Il en va de même si vous savez qu’un projet d’envergure nécessitera plus de travail et d’efforts dans les semaines à venir.

«Avant même que mon gestionnaire me pose la question, je pouvais déjà lui proposer de travailler à temps plein pendant [les] mois plus occupés.» – Isabelle, employée dans une maison d’édition

4. Il manquera d’employés lors des périodes plus achalandées.

Certaines entreprises doivent demander à leurs employés à temps plein d’effectuer plus d’heures en période de surcharge de travail. «Avant même que mon gestionnaire me pose la question, je pouvais déjà lui proposer de travailler à temps plein pendant ce mois plus occupé», explique Isabelle, employée dans une maison d’édition, qui doit veiller à ce que les livres soient imprimés avant la rentrée des classes, en septembre.

5. Les politiques de l’entreprise ne prévoient pas une réduction d’heures.

Certaines entreprises ont parfois une politique qui traite de la réduction du nombre d’employés, advenant des problèmes de santé ou un changement de la situation familiale, comme une naissance. Avant de vous retrouver dans le bureau de votre gestionnaire, vérifiez si une telle politique existe, de même que ses conditions.

Si votre cas n’est pas évoqué dans la politique, votre employeur pourrait jouer la carte de l’équité. En effet, s’il vous autorise à travailler moins, disons pour une question de distance entre le travail et la maison, il devra le faire pour tout le monde. Envisagez d’autres avenues lorsque c’est le cas, comme le télétravail, pour vous éviter de perdre du temps dans les transports.