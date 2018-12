Il arrive fréquemment de subir les comportements de collègues désagréables au travail, ceci pouvant devenir un véritable harcèlement moral. Ce dernier peut apparaître sous différentes formes: sarcasmes, commentaires déplacés, grossièretés, condescendance…

Une équipe de chercheurs de l’université de Portland aux États-Unis a découvert que ces comportements pouvaient à la fois affecter les personnes qui les subissaient au travail, mais aussi leurs partenaires.

L’équipe de recherche a analysé 305 couples de personnes travaillant dans des secteurs différents. Elle a comparé le sommeil de ces couples et les relations avec leurs collègues.

Lorsque les relations avec les collègues de bureau sont mauvaises, la personne qui subit les comportements déplacés s’en plaint à son ou sa partenaire et développe des symptômes d’insomnie.

À partir de ce premier résultat, les chercheurs ont ensuite souhaité découvrir la qualité de sommeil du conjoint ou de la conjointe. Il est apparu dans cette étude, que lorsque les deux conjoints travaillent dans la même entreprise, si les relations avec les collègues d’un des deux sont défavorables, le sommeil du couple en pâtit.

Pour les scientifiques cela s’explique par le fait que le conjoint est beaucoup plus réceptif aux tracas, il connaît mieux la structure, le contexte et la manière dont fonctionne l’entreprise. Les scientifiques recommandent aux entreprises d’imposer une politique de tolérance zéro en matière d’incivilités et de harcèlement.

L’équipe de recherche propose par ailleurs de mettre en place des formations aux employés pour comprendre comment agir de manière bienveillante en entreprise.