Au Québec, 46 ordres professionnels encadrent l’exercice de 54 professions réglementées. Leur objectif? Assurer la protection du public en inscrivant notamment la formation continue dans leur code de déontologie. Voici cinq domaines pour lesquels il est nécessaire de parfaire ses connaissances régulièrement.

Soins infirmiers

Les avancées scientifiques et technologiques, la modernisation des lois et l’évolution de la profession sont autant de raisons de mettre ses connaissances à jour pour les infirmiers. Afin de garantir la qualité des soins et de retenir les gens dans la profession, l’Ordre des infirmiers et infirmières du Québec (OIIQ) prêche pour la formation continue. L’OIIQ considère qu’aucun programme d’études initial ne permet de développer les compétences nécessaires.

Exigences : 20 heures par an.

Exemple de cours : Interventions et traitements appropriés en fin de vie

Médecins

Depuis le 1er janvier, les médecins doivent montrer patte blanche et rendre des comptes au Collège des médecins. «L’absence de formation continue ou de plan de formation continue adapté à la pratique professionnelle d’un médecin double les risques d’exercer de façon non satisfaisante», fait valoir le Collège.

Exigences : 250 heures tous les 5 ans.

Exemples de cours : Comment annoncer une mauvaise nouvelle; Comment mieux collaborer avec les pharmaciens pour les patients externes

Avocats

Avec l’avènement des nouvelles technologies, les changements liés à la Loi sur le cannabis ou encore la mise en place de l’arrêt Jordan, le droit est un domaine qui bouge. Pour accompagner leurs clients au mieux, les avocats doivent rester à jour dans leurs connaissances, mais aussi être au fait de l’évolution des procédures et des lois. Le Barreau du Québec offre donc de nombreuses formations, dont près d’une centaine en ligne.

Exigences : 30 heures par période de référence de 2 ans.

Exemple de cours : Facebook et les conséquences juridiques de nos propos

Administrateurs agréés (Adm.A.)

Régis par l’Ordre des Adm.A., les gestionnaires évoluent dans des sphères professionnelles de plus en plus complexes. L’École des dirigeants de HEC Montréal, Réseau M, l’École nationale d’administration publique ou encore L’Effet A offrent des formations visant à améliorer leurs performances et celles de leurs équipes.

Exigences : 40 heures par période de référence de 2 ans.

Exemple de cours : Sept travaux pour devenir une organisation éthique

Comptables professionnels agréés (CPA)

Que ce soit pour parfaire ses compétences en matière de gestion et de leadership, adopter de meilleures pratiques ou traiter des enjeux du numérique au sein de la profession, l’Ordre des CPA du Québec propose près de 750 activités de formation dans 8 domaines de compétences.