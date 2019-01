Le Collège Ahuntsic sera le premier cégep à Montréal à offrir un DEC technique en échographie médicale. Selon les responsables du programme, la formation offrira une plus grande autonomie aux technologues.

Intitulée Technologie de l’échographie médicale, cette technique comprend quelque 2935 heures de formation et 960 heures de stage. Un programme similaire à celui déjà offert en radio-diagnostic, selon Virginie Chartrand, enseignante au Collège Ahuntsic et responsable de la coordination du département.

«L’étudiant sera deux ans au collège pour des cours pratiques et théoriques en laboratoire et il terminera sa formation générale durant cette période-là, indique-t-elle. La troisième année sera un stage en milieu clinique.»

Les technologues en imagerie médicale sont chargés de réaliser l’examen, de prendre des radiographies et de les soumettre au médecin radiologiste. Grâce à la formation, ils pourront maintenant donner congé au patient ou commander plus d’images.

«Comme les nouveaux technologues auront une formation beaucoup plus complète, on s’attend à ce qu’ils puissent prendre seuls ce genre de décision et consulter le médecin radiologue seulement dans certains cas», estime Virginie Chartrand.

La grille de cours n’aurait pas encore été officiellement approuvée.

Un programme attendu depuis 10 ans

Ce DEC est le fruit de recommandations faites depuis

10 ans par l’Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec (OTIMROEPMQ) au ministère de l’Éducation de la province.

Seules 40 places sont offertes pour la rentrée 2019. Les étudiants intéressés devront soumettre une demande avant la date limite du 1er mars.

En chiffres: