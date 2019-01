De nombreux scandales financiers ont éclaté au Québec dans les dernières années. C’est une des raisons qui ont poussé l’École des sciences de la gestion (ESG) de l’UQAM à mettre en place un programme court de deuxième cycle en prévention et détection de la fraude comptable l’hiver dernier.

«Deux des cours étaient proposés à la maîtrise et on a vu un engouement important, explique Chantal Bacon, vice-décanat aux études à l’ESG. Un sondage mené auprès de notre clientèle a ensuite confirmé qu’il y avait un intérêt pour la prévention et la détection de la fraude.»

Si Comptabilité et éthique et Examen de la fraude existaient déjà, deux nouveaux cours, donnés par des professionnels qui œuvrent dans le domaine, ont été intégrés au programme.

Enquête et investigation a pour objectif de «préparer les étudiants aux méthodes de recherche d’informations et de collecte de données, et à maîtriser les techniques d’investigation», alors que Juricomptabilité leur permettra de «développer de bonnes pratiques en juricomptabilité et de maîtriser les étapes et les moyens au cours d’une investigation financière».

«Des professionnels seront également invités dans le cadre de ces nouveaux cours afin de transmettre aux étudiants des connaissances liées à leur champ d’expertise», continue Mme Bacon.

Obtenir des titres professionnels

Le programme court en prévention et détection de la fraude comptable s’adresse autant aux étudiants qu’aux comptables et aux autres professionnels de la gestion et de la finance qui souhaitent se préparer aux examens en vue de l’obtention des titres professionnels de CFE (Certified Fraud Examiner) et de CFF (Certified in Financial Forensics).

Les futurs étudiants doivent posséder un baccalauréat dans une discipline ou un champ d’études lié à la comptabilité, à la finance ou à la gestion.