Les petites boutiques spécialisées ne manquent pas à Montréal, et voilà qu’elles font aussi leur niche en périphérie. La preuve par quatre qu’on gagne à visiter.

À L’Assomption

La penderie, fondée par une jeune maman il y a près de trois ans, propose des centaines de vêtements et d’articles pour la maison.

À noter que la boutique vient d’ouvrir son site transactionnel.

(Environ 45 km du centre-ville)

www.boutiquelapenderie.com

À Rosemère

Au cœur du Vieux-Rosemère et à deux pas de la gare de train de banlieue, la boutique Alice Buchanan, ouverte il y a quelques semaines à peine, se présente comme une destination mode haut de gamme pour les enfants de 0 à 8 ans. Parmi les griffes de renom qu’on y déniche : Chloé, Jean Paul Gaultier et Karl Lagerfeld, de même que les marques canadiennes Minimoc et Little & Lively. La designer d’intérieur Véronique Buchanan (Des idées de grandeur) et sa mère sont à l’origine du projet.

(Environ 30 km du centre-ville)

www.alicebuchanan.com

Dans le Vieux-Longueuil

L’atelier-boutique Cherry Bobin, qui a pignon sur la rue Saint-Jean depuis peu, met en vitrine non seulement les vêtements de la designer Marie-Eve Brouillard, mais aussi des pièces d’autres créateurs d’ici. Annie 50, Birds of North America, Cokluch, Dinh Bà et Maillagogo ne sont que quelques-unes des griffes qu’on y trouve.

(Environ 10 km du centre-ville)

www.cherrybobin.com

À Repentigny

Emma Dunn est encore toute jeune, mais elle a déjà fait sa marque dans l’univers de la lingerie de luxe. Sa boutique, Lingerie Emma, est réputée pour offrir un service hors pair. Elle propose des marques raffinées, et ce, dans toutes les tailles.

(Environ 35 km du centre-ville)

www.lingerieemma.com