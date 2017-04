Exit, robes à froufrous ou t-shirts criards! De plus en plus de marques québécoises – souvent pilotées par de jeunes parents créatifs – proposent des solutions de rechange unisexes aux vêtements genrés vendus dans les grandes chaînes. La preuve par quatre.

Electrikkidz

Lancée en 2010 avec un foulard bavoir muni d’une attache-suce, la marque a beaucoup évolué depuis. Parmi ses meilleurs coups? Les fameux pyjamas Passe-Partout, qui ont fait fureur il y a quelques années, et les pyjamas sirène, qui ont même remporté un prix de design. Depuis, ses vêtements et ses accessoires branchés ont su faire leur place de Los Angeles à Singapour, en passant par Amsterdam.

Chandail Chevreuil, 45 $. En vente notamment en ligne et à la toute nouvelle boutique de la marque (5364, boul. Saint-Laurent).

Kids’s Stuff [Trucs d’enfants]

La designer Marie-Jo Dorval, cofondatrice de la griffe haut de gamme Maison Cyma, propose depuis peu une collection de vêtements unisexes et évolutifs pour les petits de 6 mois à 4 ans. Ses pantalons, salopettes et tuniques – neutres et intemporels – se distinguent par des détails judicieusement pensés qui permettent de les rentabiliser en les gardant pendant deux ou trois ans.

Salopette évolutive en bambou, 62 $. En vente sur Etsy. Infos sur le site de la marque.

Jax and Ace

Voilà une griffe qui ne fait pas dans les fioritures. En blanc, en noir et en gris, les t-shirts, les chandails de coton ouaté et les cache-couches signés Eric Mercier et Emilie Durant, les deux parents derrière la marque, cultivent la simplicité. Les motifs, épurés, sont sérigraphiés à la main.

T-shirt La Piña, 25 $. En vente sur la boutique en ligne de la marque.

Petit atelier b

Les deux créatrices derrière la marque atelier b ont donné naissance à une jolie collection de pièces de base pour les tout-petits l’année dernière. Sans nul doute inspirés par leur propre progéniture – Anne-Marie Laflamme et Catherine Métivier sont aussi de jeunes mamans –, les vêtements pour enfants qu’elles signent ne s’éloignent pas des codes qui ont fait le succès de leur marque pour les grands.

Cape en coton biologique, 92 $. En vente en ligne et à la boutique de la marque (5758, boul. Saint-Laurent).