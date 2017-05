Les fragrances-vedettes de la saison sont tantôt fleuries, tantôt épicées. On est loin des jus classiques tout en fraîcheur qui éclosent chaque printemps. La preuve par huit.

Pays Dogon, Monsillage

Caractéristiques: imaginée au Québec, cette nouvelle fragrance signée Isabelle Michaud évoque les souvenirs d’Afrique de la parfumeuse.

Notes: oasis, poivre noir, baies roses, gingembre, fleur d’hibiscus, bois de gaïac, cypriol, bois de santal, patchouli, datte

120$ les 50 ml – monsillage.com

L’eau bleue, Miu Miu

Caractéristiques: les odeurs du printemps qui se réveille (les fleurs fraîches sous la rosée, le feuillage naissant dans le vent, la richesse humide de la terre qui dégèle…).

Notes: muguet, chèvrefeuille, bois d’Akigala

105$ les 50 ml chez Holt Renfrew, La Baie d’Hudson, Sephora et Pharmaprix

Evening Rose D’Or, Aerin

Caractéristiques: un oriental floral doté de notes fruitées et sucrées.

Notes: mûre, litchi, poivre rose, rose de mai, rose de Bulgarie, miel de Provence, encens, patchouli, ambre, cuir

268$ les 100 ml dès le mois de juillet chez Holt Renfrew et Sephora

Jolie Fleur Lavande, tory burch

Caractéristiques: les arômes calmants de la lavande sont ici revisités au milieu d’un bouquet de fleurs printanières, pour un effet légèrement poudré.

Notes: lavande, magnolia, bergamote, freesia, accords de violette, concrète d’iris, fève Tonka, musc

106$ les 50 ml – toryburch.com

Don’t Get Me Wrong Baby Yes I Do, État Libre d’Orange

Caractéristiques: cette maison nous a habitués à des jus inusités comme celui-ci, qui marie la fraîcheur des fleurs blanches au patchouli.

Notes: fleur d’oranger, muguet, patchouli, jasmin, aldéhydes, ambre, cosse de cacao, guimauve, musc

105$ les 50 ml – etatlibredorange.com

Signorina in fiore, Salvatore Ferragamo

Caractéristiques: voici une interprétation romanesque d’accords floraux-fruités souvent utilisés en parfumerie.

Notes: poire, grenade, fleur de cerisier, jasmin, musc, bois de santal

117$ les 100 ml chez Sephora

London, Gallivant

Caractéristiques: c’est le printemps londonien, des roses de Columbia Road aux petits jardins luxuriants empreints d’humidité après l’averse, qu’on a ici voulu capturer en flacon.

Notes: concombre, feuilles de violette, rose de mai, huile de rose, racine d’iris, cuir, bois de santal, patchouli, cèdre

130$ les 30 ml en exclusivité chez Etiket

Mon Guerlain

Caractéristiques: plus consensuel que la plupart des créations de la marque, ce parfum est aussi très vanillé, une note toutefois aérée par l’effet propret de la lavande.

Notes: lavande, bergamote, jasmin sambac, iris, vanille de Tahiti, santal d’Australie, coumarine

119$ les 50 ml dans les grands magasins