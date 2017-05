L’Aubainerie est au coeur d’une controverse sur les réseaux sociaux à cause d’un de leur t-shirt de leur collection #TuMinspires.

Sur le chandail en question, on peut lire le slogan «Têtue? Normal, je suis une fille», un slogan jugé insultant et stéréotypé par plusieurs.

C’est l’auteure et animatrice Léa Clermont-Dion qui a ensuite parti le débat sur les réseaux sociaux. Cette semaine, elle a publié une photo dudit chandail tout en identifiant L’Aubainerie dans sa publication.

«Pas bravo @aubainerie. On se passerait de slogan aussi stéréotypé. Et je citerai ma styliste féministe préf’ pour les besoins de la cause @saradeless: « C’est ça ou Sweetheart Sweet, Princess precious, Pretty Lil.. toute, mais jamais championne ou #1. HAMAIS »»

En commentaire sur la publication de Léa Clermont-Dion, L’Aubainerie a commenté ceci:

«Merci @leaclermontdion pour votre commentaire constructif. En effet, la ligne est parfois mince entre le ludique et le stéréotype et nous serons plus vigilants dans notre approche. La prochaine phase de ce projet de t-shirts #tuminspires sera développée de façon collaborative avec le public via Facebook. Nous vous invitons donc à trouver avec nous des phrases ludiques et accrocheuses pour bébés, enfants et adultes. Les meilleures phrases seront imprimées et les t-shirts seront disponibles en août. Le concours débutera vendredi sur notre page Facebook! facebook.com/aubainerie.»

Au moment d’écrire ces lignes, L’Aubainerie n’avait toujours pas publié de concours sur sa page Facebook, vendredi en avant-midi. De plus, le t-shirt ne semble plus être en ligne sur leur site.