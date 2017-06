New Balance vient de dévoiler un modèle de chaussures pour hommes qui sera lancé dans le cadre des célébrations du 375e anniversaire de Montréal.

«Reprenant la silhouette classique du modèle 998 et composé entièrement de suède, la chaussure affiche des couleurs sombres, le bleu marin et le noir, reflétant les lumières nocturnes du ciel et de la ville sur le fleuve Saint-Laurent», décrit-on par voie de communiqué.

Ce modèle exclusif en édition limitée ne sera distribué qu’en 96 exemplaires chez Off the Hook, à la boutique New Balance de la rue Sainte-Catherine et sur le site internet de la marque dès le 23 juin. (280$)