Même quand le taux d’humidité frôle des sommets, on peut dompter ses cheveux.

Une pro nous montre comment faire mieux qu’une simple queue de cheval. Nos étés chauds et humides ne nous facilitent pas la tâche en matière de cheveux, mais ça ne signifie pas

qu’il faille se limiter à la même coiffure jour après jour. «Je ne vois que des chignons dans le métro! s’exclame Jenny Balding, experte Redken. Nous pouvons nous servir de notre imagination.» Voici quelques conseils.

Cheveux courts: miser sur le shampoing sec

Les coupes plus courtes ont la cote et «ce n’est pas tout le monde qui peut attacher ses cheveux, surtout avec le bob texturé en vogue présentement», souligne Jenny Balding. Sa solution? Utiliser du shampoing sec, même sur des cheveux fraîchement lavés. «Ce produit peut aussi servir d’outil de coiffure en prévention pour absorber la transpiration de la journée.» Après la douche, on laisse les cheveux sécher à l’air libre, puis on vaporise le shampoing de la racine à la mi-longueur. «Ça donne aussi du corps.»

Shampoing sec Dove, de 5$ à 8$

Pour se remonter les cheveux: changer de style

Quand les vagues de chaleur frappent, tout le monde veut se dégager le cou. «Les tresses sont aussi tendance en ce moment, mais si vous n’avez pas la longueur requise, servez-vous de votre imagination pour arranger vos cheveux différemment.» L’experte suggère de placer les cheveux sur le côté, de les enrouler sur eux-mêmes et de les attacher avec une pince. Cette sorte de chignon revampé «fait changement de celui que tout le monde, même les grands-mamans, a l’habitude de porter».

Autre suggestion : opter pour des accessoires afin de rehausser à peu près n’importe quelle coiffure et faire tenir le tout.

Rubans élastiques Sephora, 13$

Cheveux frisés: jouer avec les boucles

Les personnes aux cheveux frisés ne devraient pas se battre avec leurs boucles mais plutôt les travailler en ne négligeant pas l’hydratation. «Cherchez ce que vous pouvez faire pour qu’elles soient bien définies malgré l’humidité plutôt que d’essayer d’obtenir des vagues parfaites», explique Jenny Balding. Elle recommande ainsi d’appliquer un traitement hydratant deux fois par semaine, de la mi-longueur aux pointes. «C’est le point de départ, assure-t-elle. Une fois que les cheveux sont bien hydratés, il y a moins de frisottis.» Une crème coiffante peut aussi être appropriée pour lisser ces fameux frisottis.

Crème contrôle lissante sans rinçage Frizz Dismiss Rebel, Redken, 29$