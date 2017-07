Ces dernières semaines, elles ont toutes décidé de raccourcir leur coiffure, de Bella Hadid à Kate Middleton, transformant ainsi subtilement leur look. Voici trois manières de suivre la tendance cet été.

Le carré extrême

Bella Hadid arborait pour la première fois son carré en mai lors du Met Gala, où elle arpentait le tapis rouge en portant avec un dégradé qui lui tombait presque au niveau des clavicules. Mais le top-modèle est allé plus loin en début de semaine en se débarrassant de quelques centimètres supplémentaires. Son carré déstructuré s’arrête au niveau du menton et frise légèrement grâce à l’été, démontrant qu’elle est au-dessus de tout le monde. Le carré super court deviendra-t-il le nouveau style incontournable ?

Le carré long bien lisse

Les Anglo-Saxons l’appellent «lob» (pour «long bob», ou carré long), et il est plus populaire que jamais. Sarah Jessica Parker est une des dernières stars à suivre la tendance, dévoilant ses mèches flottant sur les épaules en début de mois. Mais tandis que le «lob» concerne généralement des cheveux déstructurés ou «au naturel», la mode est à une finition plus lisse. Kendall Jenner, Selena Gomez et Sofia Richie ont ouvert la voie avec leurs coiffures bien léchées, aux pointes souvent recourbées vers l’intérieur pour un rendu encore plus parfait et plus arrondi.

Le carré à la maman

Si le carré représente un changement trop radical, on peut s’orienter vers un «mob», ou «mom bob», le carré de maman. Parfaitement illustré par Kate Middleton, qui a récemment ravi les critiques en se débarrassant de ses longs cheveux pour un adopter un look plus rafraîchissant, ce style est un hommage appuyé à l’obsession actuelle de la mode pour les cheveux courts. Cette coiffure à hauteur d’épaules est idéalement portée au naturel et ondulée, comme l’a adoptée Reese Witherspoon, et on peut facilement s’attacher les cheveux quand il faut chaud. Dans le cas de la duchesse de Cambridge, un rapide coup de fer à friser suffit pour obtenir ce look estival et bondissant, parfaitement à la mode.