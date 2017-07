Argan en vedette

Pour ses 10 ans, la marque de cosmétiques montréalaise Zorah biocosmétiques propose non pas un, mais bien deux écrans solaires minéraux. Bien entendu, l’écran teinté pour le visage et le spray pour le visage et le corps sont enrichis d’huile d’argan, ingrédient vedette des produits de l’entreprise depuis ses débuts en 2007. Avis aux voyageurs : ils sont en outre formulés pour préserver les coraux et la faune marine.

BioDef Écran solaire FPS 30, Zorah biocosmétiques, 35$/50 ml

À base d’eau thermale

Les crèmes minérales gagnent en popularité, mais n’ont pas toutes une texture aussi légère et fluide que celle-ci. Formulé à partir de dioxyde de titane (4 %) et d’oxyde de zinc (6 %), cet écran offre un facteur de protection solaire de 50 sans pour autant laisser de traces blanches ou avoir d’effet collant. Et comme elle ne contient pas de parfum, on peut se protéger des UV toute l’année sans dégager ces effluves de noix de coco qui n’ont peut-être pas leur place au bureau une fois les vacances finies.

Fluide minéral léger Haute protection FPS 50+, Avène, 35$