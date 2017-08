Les dernières saisons, on a vu que les «glamazones» n’ont plus nécessairement la cote auprès des créateurs de mode et que les modèles de beauté changent, pour le mieux. Les défilés mettent aujourd’hui en vedette des hommes et des femmes qui se démarquent plutôt par leur personnalité et leur style. Zoom sur quelques-uns d’entre eux alors que le marathon des semaines de mode internationales commence dès la semaine prochaine à New York.

Halima Aden



Née dans un camp de réfugiés au Kenya, elle incarne la tendance vers la «mode pudique» qui s’adresse particulièrement aux marchés musulmans et qui a pris de l’ampleur ces cinq dernières années. La mannequin est devenue célèbre après s’être présentée en burkini au concours Miss Minnesota. En plus de défiler pour Kanye West, elle a fait la une de Vogue Arabia et de CR Fashion Book.

Radhika Nair



Photographe en Inde, Radhika Nair est mannequin dans son pays d’origine depuis 2012. Elle a depuis défilé pour Balenciaga, Versace et Miu Miu, en plus de poser dans des magazines comme W et Elle, notamment.

31,5 % Près du tiers des mannequins (31,5 %) à la Semaine de mode de New York présentée en février n’étaient pas blanches, selon The Fashion Spot. Dans les grandes capitales de mode, les minorités seraient représentées dans une proportion de 27,9%.

Amina Blue



Malgré sa petite taille (1 m 55), elle a déjà participé à cinq défilés de Yeezus. La carrière de cette Germano-Pakistanaise a vraiment décollé grâce à des apparitions dans des clips de 50 Cent. Par la suite, le magazine de Carine Roitfeld, CR Fashion Book, a retenu ses services.

Kyle McCoy



La jeune femme, autoproclamée queer, est devenue la première mannequin androgyne a être sélectionnée pour l’émission America’s Next Top Model. On la compare à Ruby Rose en raison de son style. Avant de prétendre à une carrière dans le mannequinat, elle était barmaid. Kyle McCoy se considère aussi comme une féministe.

Alton Mason



Il s’est fait connaître grâce à la campagne «all-black» de Gucci. Le style impec chic éclectique d’Alton Mason lui a aussi permis de travailler pour Urban Outfitters et d’être recruté par l’agence MSA Models.