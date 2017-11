Cette année, pourquoi ne pas encourager des artisans d’ici au lieu d’acheter un calendrier rempli de chocolats finalement pas si bons que ça. Quatre suggestions glanées ici et là dans notre Belle Province.

Pour découvrir des artisans d’ici

Ce tout nouveau calendrier de l’Avent 100% local contient des produits coups de coeur de 24 artisans de la relève, comme La bébitte à sucre, Jack le Chat ou Akwa design. Comme seuls 100 exemplaires sont en vente, il ne faut pas trop tarder si on veut se faire plaisir, surtout que le calendrier en tant que tel est réutilisable: alors que le cadre peut servir à accrocher des dessins ou des photos, les pochettes elles-mêmes seront parfaites pour les trouvailles de 2018.

L’avendrier, 100$ (valeur de 175$) sur Etsy

Pour se gâter

Avis aux amateurs de design et de papeterie: Marie-Laure Plano récidive cette année avec un calendrier rempli d’articles de sa nouvelle collection, dont un bloc-notes, deux affiches, deux cahiers, cinq cartes de souhaits et cinq cartes postales, un planificateur hebdomadaire et des autocollants, en plus d’un bijou de la marque Prysm, qui s’est jointe à l’aventure cette année.

Coffret de l’Avent Lili Graffiti X Prysm, 98$ (valeur de 190$)

Pour des surprises à notre goût

Constitué de 24 boîtes à tiroir, ce calendrier modulable et personnalisable en bois permet d’y glisser toutes les surprises qui nous font envie. D’ailleurs, au moment de le garnir, pourquoi ne pas opter pour des produits fabriqués ici? Quelques idées: un baume à lèvres Nuphar, des autocollants Jaune Pop ou des jujubes Squish.



Calendrier de l’Avent personnalisable, Atelier Numéro 3, 85$

Pour les enfants

Pas besoin d’un ensemble Lego ou Playmobil ultra sophistiqué pour les faire patienter jusqu’au 25 décembre. Encore moins des chocolats pas très bons! Ce joli calendrier à colorier est tout simplement parfait, autant pour les petits impatients de 2 ou 3 ans que pour les enfants d’âge scolaire.



Calendrier de Noël 12 x 18 pouces, Manu Design & Co, 8$