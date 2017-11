Que rêvent de déballer les enfants le 24 décembre à minuit? Pour en avoir le cœur net, Métro a posé la question à six enfants.

Maël, 3 ans et demi

«Un coffre à outils avec une perceuse qui fonctionne vraiment.»



Coffre à outils, VTech, 27$

Charlotte, 4 ans et demi

«Une Barbie, des crayons brillants pour dessiner et des billes pour faire des colliers.»



Trousse de bricolage galerie de perles, Totally Me!, 30$

Léo, 5 ans

«Des Lego et un robot.»



Le robot de feu Ninjago, Lego, 90$

Laetitia, 7 ans et demi

«Un ballon-poire pour aller jouer au parc!»



Ballon poire avec sangle, ATF, 50$

Jeanne, 9 ans

«Des vêtements et une trousse de maquillage.»



Wonderful Stars Eye and Face Palette, Sephora Collection, 23$

Emma, 11 ans

«Des écouteurs, un micro ou un ensemble pour faire du karaoké.»



Casque d’écoute sans fil Bluetooth PBT99, Polaroïd, 35$