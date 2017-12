Voici six suggestions de cadeaux dans l’air du temps pour ceux qui aiment être à la fine pointe des tendances.

Il est à la fois petit et design, mais il offre aussi une foule de fonctionnalités pour une maison encore plus connectée : mettre de la musique d’ambiance, diffuser les nouvelles du jour, rechercher et appeler la boulangerie la plus près, évaluer le temps requis pour se rendre au bureau…



Google Home Mini, 79$

Ce roman apocalyptique n’a pas remporté le prix des libraires pour rien! Tout commence avec une éclosion de grippe géorgienne qui contamine 99 % de la population et mène à l’effondrement de la civilisation en deux petites semaines. Vingt ans plus tard, on retrouve des survivants.



Station Eleven, Emily St. John Mandel,, Coda, 18$

Le matcha est la boisson de l’heure. Avec cet ensemble, les amateurs disposeront de tout le matériel pour s’adonner au rituel.



Ensemble pour la préparation du matcha comprenant un bol en verre, un chasen, un porte-chasen et une cuillère, Camellia Sinensis, 46$

Un bracelet facile à personnaliser au gré de ses envies simplement en changeant la bande de cuir colorée réversible? Voilà une bien jolie idée! La gamme comprend aussi des bagues et des pendentifs personnalisables.



Bracelet (offert en argent, or jaune et or rose), Les Georgettes, à partir de 89$US

Pour présenter toutes ces belles salades avec chic.



Grand saladier, Émile Henry, 50$ chez Les Touilleurs

Une jeune entreprise d’ici propose non seulement des vêtements de yoga en coton bio, mais aussi des t-shirts pour enfants et des hauts agrémentés d’une sérigraphie créée par l’illustratrice Karine Himbeault de Vivace Design.

Robe d’intérieur Licornes, Vêtements Mandala, 78$