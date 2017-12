Parce qu’on n’a pas nécessairement envie de passer deux heures à se coiffer avant chaque soirée des fêtes, voici trois suggestions chic à souhait faciles à reproduire en cinq minutes chrono. Tellement simples, en fait, que vous risquez de les adopter aussi dans la vie de tous les jours.

La queue de cheval basse

Ce style est toujours tendance, surtout si on agrémente la queue de cheval d’une belle boucle. Comme l’explique Marilisa Sears, directrice artistique pour Marc Anthony True Professional, «on peut obtenir un style différent si on coiffe les cheveux secs ou mouillés. Si vous préférez un style lisse, il faut commencer avec des cheveux qui ont été séchés et lissés, alors que pour un style ébouriffé, on travaille à partir d’une chevelure mouillée.»

La pro suggère par ailleurs d’utiliser une brosse à poils naturels et de lustrer les racines avec un peu d’huile lissante. «Il ne faut pas trop mettre d’huile sur les longueurs, qui doit être lustrée tout en restant souple», avertit-elle.

Les bons outils:

Élastique boucle satinée, Simons, 6$

Huile de noix de coco 100 % Coconot Oil cheveux et corps, Marc Anthony, 13$

Les barrettes brillantes

On aime les barrettes, mais comment faire en sorte qu’elles ne glissent pas sans arrêt? En plus de donner du volume, crêper les cheveux contribue aussi à donner une certaine texture qui aide à la tenue. Jade-Savannah Godin du salon Les Barbares explique la bonne méthode pour y arriver: «Il faut travailler le long de l’implantation occipitale en prenant des mèches de 3 cm de largeur qu’on crêpe de haut en bas jusqu’à la racine avec un peigne à tige, puis on brosse légèrement.»

Les petites torsades qu’on fixe de chaque côté de la tête pour dégager le visage sont aussi une bonne façon de mettre nos jolies barrettes en valeur, estime la styliste. Autre technique testée et approuvée pour améliorer la tenue: fixer les mèches avec deux pinces à cheveux, puis attacher la barrette par-dessus. «Ça les cache en même temps», souligne Jade-Savannah.

Les bons outils:

Barrette fleurs, Bizou, 17$



Duo shampoing Liam et revitalisant Levi, Laurier Montréal, 40$

Le bandeau chic

D’abord et avant tout, il faut bien choisir son bandeau en fonction de la forme de sa tête, conseille Lucie Levac, responsable de la formation pour Phyto. «Si vous avez une petite tête, assurez-vous que le bandeau soit muni d’un élastique sinon il ne tiendra pas bien, illustre-t-elle. L’idéal, c’est d’essayer avant d’acheter.» Il est également possible de s’en fabriquer un avec un simple foulard qu’on noue à la nuque.

Un bon crêpage améliore aussi la tenue, en plus d’être tout à fait tendance cette année, continue l’experte. «Le plus important, c’est de travailler sur un cheveu propre et de bien le préparer avec un soulève-racines», fait valoir Lucie Levac. Autre conseil pour les cheveux très fins : vaporiser un jet de laque sur chaque mèche crêpée pour en améliorer la tenue.

Les bons outils:

Bandeau Bromélia Rose, Boutique 1861, 38$



Phytovolume Actif, Phyto, 32$