La référence mondiale des nuanciers a dévoilé la couleur qui devrait régner en maître l’année prochaine sur le monde de la mode, de l’ameublement et de la beauté: il s’agit de la teinte «Ultra Violet», une nuance de violet décrite comme «provocatrice et réfléchie».

Le numéro 18-3838 de son nuancier a donc été choisi par Pantone cette année parce qu’il «communique l’originalité, l’ingéniosité et la pensée visionnaire qui nous tourne vers l’avenir», précise le communiqué de l’entreprise.

Pantone n’hésite pas à relier son «Ultra Violet» aux «pourpres énigmatiques» et «à la contreculture, l’anti-conformisme et la brillance artistique»: la nuance est associée à des icônes de la culture pop comme Prince, David Bowie et Jimi Hendrix. Cette teinte s’illustre aussi par sa «qualité mystique ou spirituelle» car elle est associée à des pratiques de méditation et utilisée dans des lieux de relaxation.

Le violet a décidément la cote cette année chez Pantone, puisque le nuancier a dévoilé en août dernier une nouvelle couleur appelée « Love Symbol #2 », créée en l’honneur du chanteur et musicien Prince, décédé le 21 avril 2016. Sa balade «Purple Rain» n’est sûrement pas étrangère au choix de la nouvelle nuance.

