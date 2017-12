Chaque année, le casse-tête se répète. Quoi offrir aux hôtes généreux, aux éducatrices aimantes ou aux professeurs passionnés? Quelques idées pour qu’ils puissent à leur tour se gâter dans le confort de leur chez-soi.

On ne peut pas faire plus local : l’ardoise provient d’une carrière du Québec, alors que chaque pièces sont fabriquées à la main dans Griffintown.



Ensemble de 4 sous-verres en ardoise, Griffintown Hardware, 24$ sur le site C’est beau

Valeur sûre, le plus récent roman de l’Américain Colson Whitehead met en scène des esclaves cherchant la liberté dans l’Amérique des années 1800, avant la guerre de Sécession. L’auteur signe ici un texte à la fois politique et philosophique, et pousse l’audace jusqu’à donner une réalité physique au réseau clandestin d’aide aux esclaves en fuite. Pas étonnant qu’il ait été récompensé à la fois par le National Book Award et le Prix Pulitzer, en plus d’avoir été élu meilleur roman de l’année par la presse aux États-Unis!



Underground Railroad, Colson Whitehead, Albin Michel, 33$

Des bas de lecture: plus jolis que des pantoufles et de plus en plus populaires pour les séances de cocooning au coin du feu.



Chaussettes en tricot (motif Fair Isle), Indigo, 34,50$

Ce sirop a été embouteillé au début du printemps à Saint-Julien, près de Thetford Mines, et a un goût doux et délicat.



Sirop d’érable clair, Le Domaine des 15 lots, 20$ sur le site C’est beau

Une tisane relaxante verveine-réglisse-citron qui se déguste après les repas ou à l’heure du coucher et qui est offerte dans un contenant design réutilisable.



Tisane Rêves, Infuz, 13$ en pharmacie

Un petit jeu sans prétention élaboré ici et qui propose 100 questions invitant à la discussion.



Autour du feu, 22$

Pour les amateurs de bon café. À noter que 20% des ventes seront remis au Fonds Casse-Noisette.



Café Élégance (élaboré en collaboration avec les Grands Ballets Canadiens), Café Touché, 9,50$