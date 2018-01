Montréal ne manquait pas de spas, mais voilà qu’un nouvel établissement s’ajoute à notre liste de bonnes adresses, alors que deux autres spas ont renouvelé leur offre ces derniers mois. Métro les a visités.

Hôtel William Gray



Ce spa haut de gamme tout neuf, situé aux étages inférieurs des bâtiments historiques des maisons Edward William Gray et Cherrier, se distingue de plusieurs manières. Il offre non seulement l’expérience thermale dans un environnement intimiste (c’est-à-dire sans la foule qui vient généralement avec) mais aussi des soins sur le seul lit de quartz chaud au Canada.

Autres attraits inusités: la chambre de sel himalayen (tout simplement magnifique), le sauna aux herbes et la thérapie par le son. Une piscine extérieure privée est aussi accessible dans une petite cour intérieure durant la belle saison. À noter qu’il faut acheter un soin pour profiter du circuit thermique.

421, rue Saint-Vincent

514 656-5600

Moment Spa



Le Reine Elizabeth a subi une cure de jouvence et le spa de l’hôtel n’y a pas échappé. Exploité par l’enseigne Amérispa, le nouveau Moment Spa est l’endroit tout indiqué pour faire une pause détente au cœur du centre-ville.

Tous les soins classiques y sont offerts dans une ambiance feutrée et intimiste: facial, massage, pédicure et manucure. Même la piscine intérieure et le bain à remous – généralement peu fréquentés – ne sont pas réservés uniquement aux clients de l’hôtel : la clientèle du spa y est aussi admise à certaines conditions.

900, boulevard René-Lévesque Ouest

438 387-4445

Scandinave Spa Vieux-Montréal



Pionnier au Québec, le Scandinave Spa de Tremblant a fait des petits. L’établissement du Vieux-Montréal, ouvert depuis bientôt 10 ans, a revampé son image de marque et s’apprête aussi à offrir des abonnements annuels aux habitués, qui pourront profiter de l’accès aux bains illimité toute l’année pour 1 000 $.

Entièrement aménagé à l’intérieur, son circuit thermique comprend un sauna sec finlandais, un bain vapeur à l’eucalyptus, un bain à remous doté d’une chute thermale, un bassin froid et une douche nordique. L’aire de détente propose par ailleurs une salle zéro stress, parfaite pour faire la sieste.

71, rue de la Commune

1 844 220-2009