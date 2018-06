La designer de mode américaine Kate Spade a été retrouvée sans vie, mardi, dans son appartement à New York. Elle était âgée de 55 ans.

Les autorités rapportent qu’il s’agit d’un suicide. Elle aurait laissé une note dans l’appartement avant de passer à l’acte.

Kate Spade, ainsi que son conjoint, Andy Spade, frère de l’acteur David Spade, ont lancé Kate Spade Handbags en 1993. On retrouve plus de 140 magasins Kate Spade New York aux États-Unis et plus de 175 dans le monde.

La designer de mode a d’abord connu beaucoup de succès avec ses sacs à main dans les années 90. Elle avait vendu son entreprise en 2007.