Six fleurs, six fragrances florales pour célébrer l’arrivée de l’été. On est séduit non seulement par les parfums eux-mêmes, mais aussi par les flacons, de petites oeuvres d’art à collectionner.

Glycine

Pour ses 10 ans, la maison new-yorkaise Nest propose sa onzième fragrance, un floral aquatique envoûtant inspiré par les maisons couvertes de glycines lavande, bleu et blanc dans le quartier historique de Charleston, en Caroline du Sud.

Notes: glycine, jasmin, rose bulgare, notes aquatiques



Wisteria Blue, Nest, 98$ le 50 ml d’eau de parfum chez Sephora

Néroli

Inspirée par les effluves citronnés des rivages de la Méditerranée, cette fragrance évoque toute la richesse des fleurs blanches, atténuée par la fraîcheur des agrumes. Elle nous suit toute la journée comme une douce brise venant du large.

Notes: Bergamote, mandarine, orange sicilienne, jasmin, néroli, fleurs d’oranger, muscs aquatiques, ambre



Acqua Neroli, Clean Reserve, 130$ les 100 ml d’eau de parfum chez Sephora

Mimosa

Dans le sud de la France, les mimosas en fleurs signalent l’arrivée du printemps. Voici une fragrance qui vous fera voyager de Borme-les-Mimosas à Grasse, là où ces petites fleurs jaunes pétillantes sont à leur apogée dès le mois de mars. Joli bouquet!

Notes: Feuille de violette, mimosa, vanille, bourgeon de cassis



Mimosa pour moi, L’Artisan Parfumeur, 170$ le 100 ml d’eau de parfum sur http://www.etiket.ca

Hibiscus

Ce jus rend hommage aux Tropiques. L’objectif des parfumeurs: emprisonner en flacon les odeurs qui pourraient rappeler un séjour sur une plage luxuriante. Une fragrance certes très estivale, mais qu’on ne doit pas hésiter à porter toute l’année!

Notes: fleur de lotus, palmier hibiscus, tiaré, héliotrope, lait de coco, vanille



Hibiscus Palm, Aerin, 130$ le 50 ml d’eau de parfum chez La Baie et Sephora

Jonquille

Christopher Brosius ne fait pas les choses comme les autres; il cherche à reproduire des souvenirs olfactifs. Ce jus en particulier met en vedette les fleurs de printemps, celles qui sortent de terre les premières quand la neige fond enfin. Riche et unique.

Notes: Jacinthe, jonquille, crocus, tulipe, absolue de narcisse, absolue de jonquille



On a Clear Day You Can See Forever, CB I Hate Perfume, 270$ le 30 ml d’eau de parfum sur hparfums.com

Rose

On ne se lasse pas de la délicatesse de la rose. Ici, on a voulu transposer dans un parfum la force tranquille d’une ballerine. C’est simple, sans flaflas, mais réussi. Jusqu’au flacon qui se pare de rose beige, évoquant les traditionnels chaussons de ballet.

Notes: rose, pivoine, litchi, bois de palissandre, musc



Amazing Grace Ballet Rose, Philosophy, 60$ le 60 ml d’eau de toilette chez Sephora