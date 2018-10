Défilé majeur de cette fin d’année 2018, le très attendu Victoria’s Secret Fashion Show n’a pas encore révélé tous ses secrets. La célèbre marque de lingerie a tout de même donné quelques informations, qui permettront à ses fans de se faire une idée de l’événement. Du lieu au nom de la maison invitée pour une nouvelle collaboration, en passant par les tops sélectionnées: voici tout ce qu’il y a à savoir sur le défilé le plus spectaculaire de l’année.

Retour à la maison

Après avoir posé ses valises à Paris en 2016, puis Shanghai en 2017, le Victoria’s Secret Fashion Show fait son grand retour à New York, la ville où les Anges ont, à ce jour, le plus défilé. Pour le moment, la marque de lingerie n’a pas dévoilé le lieu exact où se tiendra le show, mais nul doute qu’il sera à la hauteur de l’événement. Concernant la date, rien d’officiel encore, mais le mannequin Behati Prinsloo a évoqué le 8 novembre pour le déroulement du show, avec une diffusion sur CBS qui devrait donc intervenir dans le courant du même mois au regard des éditions précédentes.

Une capsule avec Mary Katrantzou

L’an dernier, la collaboration entre Victoria’s Secret et Balmain a clairement fait sensation lors du show événement organisé à Shanghai. La marque de lingerie renouvelle l’expérience cette année en s’associant à la maison Mary Katrantzou, connue pour ses audacieux imprimés. Cette collection sera révélée en avant-première lors du Victoria’s Secret Fashion Show 2018, et s’annonce «brillante» et «ultra chic» comme le dit elle-même la marque de lingerie dans un communiqué.

Des mannequins de renommée mondiale

Pour cette édition 2018, la marque a mis les petits plats dans les grands avec une sélection des mannequins les plus célèbres de la planète. Les Anges incontournables seront bien évidemment présents, de Stella Maxwell à Jasmine Tookes en passant par Lais Ribeiro, Josephine Skriver, Sara Sampaio, ou encore Adriana Lima. Deux personnalités font également leur retour. Il s’agit de Behati Prinsloo, absente durant deux ans, et de Barbara Palvin, qui n’avait plus défilé pour la marque depuis le show organisé à New York en 2012. Parmi les petites nouvelles, figurent Winnie Harlow, Duckie Thot, Lorena Rae, ou encore Kelsey Merritt, pour ne citer qu’elles. Il ne reste plus qu’à savoir qui aura le privilège de porter le mythique Fantasy Bra, présenté par Lais Ribeiro l’an dernier.