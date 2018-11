Comme annoncé hier, à la suite de la publication d’une vidéo mystérieuse sur les différents réseaux sociaux de Céline Dion, la chanteuse se lance bien dans la mode pour les plus petits. En collaboration avec la marque Nununu, la star internationale présente une première collection de vêtements non-genrés pour bébés et enfants.

C’est à travers un communiqué que Céline Dion et Nununu confirment leur partenariat pour le lancement de la marque Celinununu (www.celinununu.com). Une nouvelle griffe qui propose délibérément des vêtements unisexes pour les bébés et enfants âgés de 0 à 14 ans. La première collection, disponible dans le monde entier via un site internet, compte déjà 70 pièces de prêt-à-porter et accessoires.

«Avec cette nouvelle marque, Céline Dion et Nununu veulent libérer les enfants des rôles traditionnellement prédestinés aux filles et aux garçons et développent une collection leur permettant de porter ce qu’ils souhaitent, sans associer de sexe au vêtement», expliquent les deux parties dans un communiqué.

La première collection comprend notamment des pantalons, des leggings, des T-shirts, des robes, des vestes, et des accessoires.