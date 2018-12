Pour la première fois, et afin de célébrer ses 25 ans, le concours annuel de mariages de la Saint-Valentin de l’Empire State Building, à New York, ouvre ses inscriptions aux amoureux (presque) du monde entier. À l’issue du concours, un couple aura le plaisir de célébrer son mariage au 86e étage du monument new-yorkais.

Non seulement, l’heureux couple aura pour lieu de mariage l’Empire State Building, le 14 février 2019, mais l’organisation du mariage et de la lune de miel font aussi partie de la récompense.

Les vols aller-retour pour les mariés et deux invités seront pris en charge vers New York (hors ceux venant des États-Unis, du District de Columbia ou d’Australie), deux nuitées seront offertes au Grand Hyatt New York pour les quatre convives.

Lors de la cérémonie, la mariée portera une robe en provenance du magasin de référence Kleinfeld Bridal et une autre sera prévue pour une invitée de la mariée de chez Kleinfeld Bridal Party.

Pour la lune de miel, un forfait tout compris de quatre nuits sera proposé au Boca Raton Resort & Club à Palm Beach en Floride.

Les couples désireux de participer à ce concours doivent bien évidemment obéir à certaines règles, comme être «résidents permanents légaux, sauf autrement indiqué ci-dessous, âgés d’au moins dix-huit (18) ans au 5 décembre 2018 de l’un des pays suivants: les 50 États-Unis (et le District de Columbia), le Royaume-Uni (uniquement les résidents légaux de 18 ans ou plus), la Chine, la France, le Canada (sauf le Québec), l’Allemagne, l’Australie, la Corée du Sud, l’Inde et le Japon (uniquement les résidents légaux de 20 ans ou plus).»

Le concours est ouvert jusqu’au 30 décembre. Pour convaincre le jury, les participants doivent poster une photo de leur couple et expliquer en quelques mots pour quelle(s) raison(s) ils souhaitent célébrer leur mariage sur l’Empire State Building. Trois critères précis détermineront le couple vainqueur: Créativité, Originalité et Composition de leur histoire.

Le verdict tombera dans la boîte mail des deux heureux élus, autour du 4 janvier 2019.

Site de l’événement: esbvalentinesday.com

Règlement du concours (en français): app.wyng.com/ESB25thAnnualWeddingContest?page=page_7992649754533