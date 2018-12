Des tresses élaborées aux imposantes coiffures bombées, les choix capillaires audacieux n’ont pas manqué sur le tapis rouge en 2018. En voici 10 parmi les plus marquants.



Ciara

La chanteuse américaine Ciara a décidé de mettre l’accent sur la chevelure pour les American Music Awards. Ses jolies boucles soulignées de mèches caramel sont en accord parfait avec son maquillage nude et sa bouche naturelle.



Lupita Nyong’o

La star de « Black Panther » Lupita Nyong’o était éblouissante à l’avant-première du film cette année. Sa coiffure moderne et très structurée s’accompagnait du duo gagnant bouche bordeaux et regard charbonneux gris métallisé.



Georgia May Jagger

Le top Georgia May Jagger a pris la tendance monochromatique au pied de lettre aux Fashion Awards ce mois-ci en associant son tailleur rose poudré à une chevelure coordonnée.



Millie Bobby Brown

L’actrice de « Stranger Things » Millie Bobby Brown a choisi de dédoubler son chignon aux Screen Actors Guild Awards au mois de janvier, en choisissant d’accessoiriser son look d’un ruban noir.



Lady Gaga

La coiffure arborée par Lady Gaga aux Grammy Awards était à la fois décalée et élégante. Faussement simple, ornée de lacets, elle s’accordait à merveille avec le corset en dentelle porté par la chanteuse.



Kristen Stewart

Kristen Stewart avait choisi un look versatile combinant une tresse, une fine queue de cheval et une frange à Cannes.



Naomie Harris

Naomie Harris s’est montrée avant-gardiste aux BAFTA avec un chignon élaboré et haut, un smoky eye légèrement estompé et une bouche rosée.



Cardi B

Rapper Cardi B a testé la coupe garçonne aux MTV Video MA du mois d’août. La coiffure met en valeur les traits et attire l’attention sur le regard de l’artiste, souligné de spectaculaires faux-cils.



Andra Day

La chanteuse Andra Day a opté pour une coiffure rétro haute et bombée aux Grammy Awards. Pour accentuer ce look, la star a choisi un maquillage aux teintes contrastées de rouge et de violet.



Marion Cotillard

Marion Cotillard a choisi une coupe courte et coiffée en arrière au festival de Cannes. Pour l’accompagner, une classique bouche rouge.