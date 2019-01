Qui dit nouvelle année, dit aussi nouvelles palettes de couleurs tendances. Quelles nuances ont été élues par les spécialistes de la question pour 2019? Coup d’œil sur les couleurs de l’heure, qui ne sont pas sans évoquer la nature, des forêts tropicales aux mers du Nord, en passant par les récifs de coraux.

Les bleus et les verts riches et profonds sont sans contredit parmi les teintes les plus populaires auprès des spécialistes de la couleur. D’ailleurs, le site québécois Index Design a décrété que le vert Noir de Grand Manan de Sico (photo ci-dessous), une teinte visant à «recréer l’euphorie calmante et vivifiante que nous ressentons lorsque nous sommes dans un environnement naturel», volerait la vedette cette année.

Ils ne sont pas les seuls à miser sur la palette des verts. Chez Annie Sloan, on plébiscite notamment Amsterdam Green, un vert émeraude qui habille aussi bien les meubles que les tissus ou les murs. Peintures Dulux a aussi sélectionné un vert foncé pour 2019. Veillée nocturne (photo ci-dessous) évoque la végétation luxuriante tout en étant assez sobre pour être utilisée autant dans un décor traditionnel que contemporain.

Du côté de la marque Behr, exclusive à Home Depot, on a opté pour un bleu denim, Blueprint (photo ci-dessous). Plus douce que le marine, qui s’avère aussi une grande tendance de la saison, cette nuance n’est pas non plus sans rappeler les nouvelles armoires de cuisine Järsta d’Ikea, un modèle minimaliste d’un bleu-noir brillant.

Enfin, si Benjamin Moore a élu un gris moderne – Métropolitain – comme couleur de l’année, sa palette de tendances comprend également Vert Chasseur, Beau Vert et Bleu Marine, de riches bleus et verts en plein dans l’air du temps.

De la déco à la garde-robe

Les mêmes tendances peuvent aussi être observée en mode, et même dans l’univers des cosmétiques. Ce n’est pas un hasard. C’est que beaucoup d’influenceurs s’abreuvent aux mêmes sources!

Cette saison, alors que le marine est partout et s’impose presque comme le nouveau noir, les pièces vert sapin ont aussi eu la cote pour le temps des fêtes, comme observé chez de grands détaillants comme Simons, Aritzia et Gap, notamment.

Très populaires pour les mises en beauté des fêtes, les teintes de pierres précieuses – saphir, émeraude… – devraient toutefois laisser progressivement la place aux fards neutres pour le printemps, d’autant que Living Coral, choisie comme couleur de l’année par le nuancier Pantone, devrait se retrouver sur toutes les lèvres.