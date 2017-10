Les lecteurs du magazine Conde Nast Traveler ont décerné leurs récompenses, notamment à la meilleure ville du monde à leurs yeux en 2017: Tokyo. Paris se classe cinquième, juste derrière Barcelone.

Si certaines villes peuvent décevoir, d’autres au contraire continuent à inspirer et à surprendre les touristes.

Dans l’édition 2017 des Readers’ Choice Awards de CN Traveler, un classement établi suite aux votes de plus de 300 000 lecteurs du magazine, cette ville qui ne déçoit jamais est Tokyo, où les écrans géants, les néons et les gratte-ciel cohabitent avec les temples, les sanctuaires et les forêts.

Avec plus d’étoiles Michelin que n’importe quelle autre destination, Tokyo est également le paradis des gastronomes.

C’est une semaine à marquer d’une pierre blanche pour la capitale nippone, élue par ailleurs ville la plus sûre du monde par le journal «The Economist».

Après Tokyo, ce sont Vienne (Autriche) et Kyoto (Japon) qui complètent le podium de CN Traveler. Paris se classe cinquième, juste derrière Barcelone (Espagne).

En général, la liste des meilleures villes du monde est dominée par l’Europe, qui occupe six des dix premières places du classement.

Les États-Unis se font remarquer par leur absence, même si Vancouver (Canada) sauve l’honneur du continent nord-américain, à la huitième place.

Les lecteurs de CN Traveler ont voté dans plusieurs autres catégories, notamment les hôtels, les lieux de villégiature, les compagnies de croisière, les îles ou les compagnies aériennes.

Voici le top 10 des meilleures villes du monde:

1. Tokyo (Japon)

2. Vienne (Autriche)

3. Kyoto (Japon)

4. Barcelone (Espagne)

5. Paris (France)

6. Sydney (Australie)

7. Madrid (Espagne)

8. Vancouver (Canada)

9. Rome (Italie)

10. Munich (Allemagne)

Autres catégories:

Meilleure île: Boracay (Philippines)

Meilleur hôtel euroéen: La Réserve Paris Hotel & Spa

Meilleure compagnie aérienne: Air New Zealand

Meilleur aéroport: Singapour (SIN)

Meilleures compagnies de croisières: Disney Cruise Line (catégorie « large »), Crystal Cruises (« midsize »), Seabourn Cruise Line (« small ») et Viking River Cruises (croisières fluviales)