Le Canada, les États-Unis et le Mexique ont décidé d’unir leurs forces pour présenter une candidature commune afin d’accueillir la Coupe du monde 2026 de soccer.

Ces trois fédérations en ont fait l’annonce lundi après-midi à New York. Jamais le Canada n’a accueilli de telles rencontres internationales sur son sol. Le Mexique a pour sa part organisé la Coupe du monde à deux reprises, en 1970 et 1986, année durant laquelle le Canada a participé à son premier et unique Mondial. Les États-Unis ont quant à eux accueilli l’événement en 1994.

Les pays organisateurs, qui sont traditionnellement automatiquement qualifiés, seront dévoilés en mai 2020. À une seule reprise, une candidature conjointe a été proposée. En 2002, la Corée du Sud et le Japon avaient organisé cet événement.

10 matchs proposés au Canada

Pour la première fois de son histoire, la compétition réunira, en 2026, 48 équipes, contre 32 actuellement. Un total de 80 matchs sera présenté.

Selon les détails de cette candidature dévoilée lundi, les États-Unis accueilleraient 60 rencontres, contre 10 pour le Mexique et 10 pour le Canada.

Dimanche, le maire de Montréal, Denis Coderre, avait indiqué être prêt à organiser différentes rencontres dans la métropole québécoise.